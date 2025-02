Elon Musk vuole chiudere l'agenzia Usaid: di cosa si occupa e perché minaccia il suo Doge

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Elon Musk avrebbe intenzione di chiudere l’agenzia Usaid, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, da lui definita “un’organizzazione criminale”. Il proprietario di X guida il Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) negli Stati Uniti d’America del nuovo presidente Donald Trump.

Cosa ha detto Elon Musk sull’agenzia Usaid

Elon Musk, che negli Stati Uniti d’America di Donald Trump guida il Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), sul suo social network X ha rilanciato un video in cui l’Usaid, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, è accusata di essere coinvolta in “attività illegali della Cia” e “censura di Internet”.

In base a quanto riportato da Reuters Online, Elon Musk ha dichiarato che l’amministrazione Trump sta lavorando per chiudere l’agenzia Usaid. “È irreparabile“, ha detto l’imprenditore, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump concorderebbe sul fatto che dovrebbe essere chiusa.

Cosa si sa sulla chiusura dell’agenzia Usaid

La Cnn ha reso noto che l’ufficio principale dell’agenzia Usaid a Washington è stato chiuso inaspettatamente lunedì. Poco dopo mezzanotte, i dipendenti hanno ricevuto un’e-mail in cui si intimava loro di non presentarsi e di lavorare da remoto.

“Su indicazione della dirigenza dell’Agenzia, la sede centrale dell’Usaid presso l’edificio Ronald Reagan a Washington D.c. sarà chiusa al personale dell’Agenzia lunedì 3 febbraio 2025” è il messaggio riportato.

Cosa sta succedendo tra Elon Musk e l’Usaid

L’attacco di Elon Musk è arrivato nelle stesse ore in cui sono filtrate notizie relative al rapporto complicato tra Elon Musk e l’Usaid, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale.

Stando a quanto riferito dalla Cnn, che ha citato fonti ben informate, due alti funzionari della sicurezza dell’Usaid sono stati sospesi dopo aver negato ai funzionari del Dipartimento per l’efficienza governativa guidato da Elon Musk l’accesso ai sistemi dell’agenzia.

Il personale del Doge ha cercato di accedere fisicamente alla sede centrale dell’Usaid di Washington. Dopo aver chiesto di entrare e aver minacciato di chiamare gli agenti per ottenere l’accesso (l’obiettivo sarebbe stato quello di accedere ai sistemi di sicurezza e ai fascicoli del personale), il personale dell’ufficio guidato da Elon Musk è stato fermato.

Il 28 gennaio più di 50 alti funzionari di carriera dell’Usaid sono stati sospesi dopo che i vertici amministrativi dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale sono stati accusati di aver cercato di “aggirare” il decreto esecutivo con cui il presidente ha congelato tutti gli aiuti all’estero.

La misura ha interessato anche il vice amministratore dell’agenzia Usaid e i suoi assistenti.