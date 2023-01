Quanto guadagna Giorgia Meloni: diffusa la dichiarazione dei redditi, nessuno stipendio da premier

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sono stati resi pubblici i dati relativi alla dichiarazione dei redditi 2021 della premier Giorgia Meloni. A sorprendere in particolare è il dato relativo allo stipendio ricevuto come Presidente del Consiglio, ovvero nulla. Quanto guadagna la prima donna alla guida del Governo italiano.

I redditi 2021 di Giorgia Meloni

Dopo la pubblicazione dei redditi dei parlamentari nei giorni scorsi, sul sito del governo è stata pubblicato anche il 730 consegnato nel 2022 all’Agenzia delle Entrate relativo al 2021 di Giorgia Meloni.

Si apprende così che la premier ha dichiarato 151.915 euro. Di fronte a questo imponibile, il reddito complessivo della leader di Fratelli d’Italia ammonta a 160.706 euro.

Giorgia Meloni, prima premier donna italiana, è in carica dal 21 ottobre 2022

Alla voce “situazione patrimoniale”, risulta la proprietà di un solo fabbricato: si tratta dell’appartamento di Roma in cui vive con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, segnalato proprio come “abitazione”.

La Meloni non percepisce stipendio da premier

Nella dichiarazione dei redditi 2021 di Giorgia Meloni non figurano poi altri beni immobili, titoli azionari, obbligazioni o partecipazioni societarie. Non è stata compilata neppure la casella relativa allo stato civile.

A sorprendere, per qualcuno, è anche il fatto che nel computo totale non risulti alcuno stipendio per la carica di premier. Nominata il 21 ottobre 2022, alla voce “compensi connessi all’assunzione della carica” ha dichiarato di non percepire alcun compenso.

Il motivo è presto detto: l’articolo 3 del decreto legge del 21 maggio 2013, n. 54 ha vietato l’accumulo di compensi con l’indennità spettante ai parlamentari. La rinuncia è datata 20 gennaio scorso, si apprende.

Chi sono i parlamentari più ricchi

Come detto, quello della premier Giorgia Meloni non è l’unico reddito reso noto nei giorni scorsi. In ottemperanza alla disposizione di legge, sulle pagine di ciascun deputato di questa legislazione è stata resa nota la documentazione patrimoniale e di reddito.

Si è così scoperto che il segretario uscente Enrico Letta nel 2021 ha dichiarato 368.863 euro, mentre la candidata alla successione Elly Schlein “appena” 88.000 euro. Roberto Speranza ha registrato 101.000 euro, con cinque fabbricati di proprietà situati tra Roma e Potenza.

Tra i Cinque Stelle stupisce l’ex premier Conte: ha dichiarato 34.095 euro e la proprietà di una Jaguar in stile rétro del 1996. L’ex esponente di Si Aboubakar Soumahoro, passato al Gruppo Misto dopo lo scandalo delle coop, ha dichiarato uno dei redditi più bassi: 9.150 euro.