Proiettile colpisce un passeggero alla testa mentre l'aereo è in volo: panico a bordo, cosa è successo

Colpito alla testa mentre è comodamente seduto in aereo. La storia che ha coinvolto un passeggero su un volo di linea ha dell’incredibile. L’uomo è stato raggiunto da un proiettile che, secondo la giunta militare di Myanmar (ossia la Birmania), sarebbe stato esploso dall’esterno del velivolo dai ribelli durante la fase di atterraggio.

La dinamica

Un passeggero di un volo di linea a Myanmar è rimasto ferito al volto in un attacco dei ribelli, che hanno aperto il fuoco sull’aereo in fase di atterraggio.

Ad affermarlo, la giunta militare al governo del Paese.

Fonte foto: Instagram La foto che ritrae il passeggero colpito

Il proiettile che lo ha colpito è passato attraverso la fusoliera dell’aereo della Myanmar National Airlines mentre si abbassava su Loikaw, la capitale dello stato orientale di Kayah.

L’attacco sarebbe avvenuto a un’altitudine di circa 1.000 metri, a più o meno 6 chilometri a nord dell’aeroporto.

La smentita dei ribelli

L’esercito ha accusato i combattenti di una milizia anti-giunta e il Karenni National Progressive Party (Knpp), una fazione ribelle: “Un passeggero a bordo ha riportato una ferita da arma da fuoco alla guancia destra ed è ora in cura al Loikaw Hospital.

“Le forze di sicurezza – prosegue – stanno effettuando operazioni di sicurezza nell’area in cui è avvenuto l’attacco”.

I gruppi ribelli, però, negano di essere coinvolti nella sparatoria.

Cosa sta succedendo in Myanmar

Il Paese è nel caos dal colpo di stato militare del febbraio 2021, che ha rovesciato il governo civile di Aung San Suu Kyi e ha innescato una sanguinosa repressione del dissenso.

Attivisti anti-golpe si sono nascosti in tutta la nazione per combattere la giunta, alleandosi in alcune aree con le milizie etniche locali che sono state in conflitto con le autorità per decenni.

Dal golpe, secondo un’ong locale, più di 2.300 persone sono state uccise dalle forze di sicurezza e più di 15 mila sono finite in carcere.

L’ultimo bilancio delle vittime civili attribuite ai ribelli dalla giunta ammonta a quasi 3.900.

Due settimane fa una scuola è stata colpita da elicotteri dell’esercito, causando la morte di diversi bambini.