Cabina funivia della Tofana si sgancia, il video dei 30 turisti sospesi nel vuoto per 4 ore in preda al panico

È ancora da chiarire l’esatta dinamica che ha causato lo sganciamento improvviso di una cabina della funivia sulla Tofana. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico.

Tofana srl non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali, limitandosi a dichiarare che si è trattato di un evento che può accadere e che gli impianti sono dotati di dispositivi di sicurezza.

In seguito all’incidente, i passeggeri hanno ricevuto un pranzo gratuito come gesto di compensazione. Non si escludono ulteriori aggiornamenti relativi alle cause dell’accaduto e al funzionamento dell’impianto di emergenza.