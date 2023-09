Processo contro Ciro Grillo, l'amica della vittima testimone chiave: "Mi disse che fu violentata da tutti"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

“Nn eravamo né sobrie, né ubriache, ma eravamo lucide”. È quanto avrebbe detto la principale testimone dell’accusa nell’udienza a Tempio Pausania, dove è in corso il processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

La testimonianza

Oggi, sabato 23 settembre, la ragazza che era assieme alla presunta vittima dello stupro collettivo, a sua volta presunta vittima delle violenze sessuali, ha concluso la testimonianza iniziata venerdì al tribunale di Tempio Pausania.

Secondo l’accusa la ragazza sarebbe stata fotografata con pose oscene mentre dormiva da tre dei quattro imputati, il figlio di Beppe Grillo e tre amici genovesi.

In due giorni di domande, la giovane ha raccontato ciò che ricorda di quella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di Porto Cervo, dettagli che aveva già descritto nel suo primo verbale davanti ai carabinieri.

“Mi hanno violentata tutti”

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nell’udienza che si è tenuta a porte chiuse la giovane ha ribadito che nell’immediato non aveva capito quanto fosse accaduto.

E di averlo appreso solo all’indomani, quando si è svegliata e ha visto l’amica accanto al letto, che piangeva sconvolta: “Io le chiesi più volte cosa fosse successo e lei mi disse ‘Niente'”.

Fonte foto: ANSA Il tribunale di Tempio Pausania dove si sta svolgendo il processo

Solo dopo un po’ l’amica le ha risposto, dicendo di essere stata violentata. Quando le ha chiesto chi fosse stato, lei ha risposto “tutti“.

La tesi della difesa

Al termine dell’udienza l’avvocata Antonella Cuccureddu, che difende uno degli imputati, Francesco Corsiglia, ha dichiarato che la testimone “ha detto che avevano bevuto, ma che erano entrambe lucide e ha aggiunto che nessuno ha tenuto comportamenti che facessero sospettare la non lucidità”.

La giovane, ha aggiunto, “non ha assistito alla violenza non ha sentito alcunché e poi ha detto che non c’erano persone ubriache tra loro: hanno bevuto come in una serata in discoteca, ma sono tornati a casa, hanno mangiato e tutti erano consapevoli di quello che facevano ed erano ludici”.

Le prossime udienze

Dopo la principale testimone dell’accusa toccherà alla presunta vittima della stupro di gruppo. Le prossime udienze del processo saranno infatti dedicate alla testimonianza della ragazza che accusa i quattro della violenza sessuale.

Le prossime udienze al tribunale di Tempio Pausania si terranno il 7 e l’8 novembre e il 13 e il 14 dicembre.