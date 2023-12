Portone di Palazzo Chigi imbrattato con vernice rossa, denunciato un giovane: blitz notturno, cos'ha scritto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre il portone di Palazzo Chigi a Roma è stato imbrattato con una scritta in vernice rossa spray. Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato a piede libero per quanto accaduto.

Cosa è stato scritto sul portone di Palazzo Chigi

La scritta con cui è stato imbrattato il portone di Palazzo Chigi, realizzata in uno stampatello disordinato e con un refuso (manca una “i” nella seconda parola), è “Rex Republic“, come ricostruito nelle prime fasi dell’indagine e riportato dall’agenzia ‘ANSA’.

Il portone di Palazzo Chigi, nella mattinata di mercoledì, è stato già quasi del tutto ripulito: con l’ausilio di un solvente e di uno straccio, in circa mezz’ora il colore è stato rimosso dalle due ante del portone verde di legno, davanti a turisti e passanti incuriositi dalla scena inusuale. Sono ancora visibili qualche piccola traccia di rosso e l’alone lasciato dal solvente.

Fonte foto: iStock - rarrarorro

Dal 1961, Palazzo Chigi è la sede del Governo italiano. Si trova lungo via del Corso, quasi a metà strada tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia. L’ingresso è su Piazza Colonna.

Denunciato un ragazzo per la vernice rossa sul portone di Palazzo Chigi

Per quanto successo a Palazzo Chigi la scorsa notte, attorno all’1,30, è stato denunciato a piede libero un ragazzo di 25 anni, ripreso dalle telecamere.

Come raccontato dall’agenzia ‘ANSA’, gli agenti dell’Ispettorato di Pubblica sicurezza della Presidenza del Consiglio hanno visto il giovane e sono usciti dalla sede del governo per bloccarlo.

Il ragazzo è stato inseguito e fermato all’altezza di via Frattina, all’angolo con via del Corso. Durante la fuga il venticinquenne si è disfatto della bomboletta, gettata in un cassonetto della spazzatura, ma gli agenti l’hanno recuperata e sequestrata.

Chi è il ragazzo denunciato

In base a quanto è stato riportato dal ‘Corriere della Sera’, il ragazzo di 25 anni denunciato a piede libero per quanto accaduto a Palazzo Chigi nella notte non apparterrebbe a nessuna sigla politica ma sarebbe affetto da disturbi psichiatrici.

Sul posto, per fare completa chiarezza su quanto successo all’ingresso della sede del Governo italiano, è intervenuta la Polizia scientifica e la Digos della questura di Roma.