Attivisti Ultima Generazione con foto di Meloni e Fontana a Roma verso Palazzo Chigi: polizia ferma il blitz

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo blitz di Ultima Generazione, con protagonisti alcuni attivisti in marcia verso Palazzo Chigi con dei cartoncini legati in volto con la faccia di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana, è stato bloccato dalla Polizia nel centro di Roma.

Il nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma

Gli attivisti del ‘Fondo di Riparazione’ per le alluvioni e per il clima, guidati da due giovani con dei cartoncini legati in volto con la faccia di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana, hanno deciso di bloccare il traffico di via del Corso con dei ‘pacchi regalo‘ con fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l’alluvione in Emilia in Romagna.

“Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione ” è il coro degli ambientalisti in marcia verso Palazzo Chigi.

Fonte foto: Screenshot video ANSA

Un momento del blitz degli attivisti di Ultima Generazione.

L’intervento della polizia

I circa 15 attivisti di Ultima Generazione, in marcia verso il Parlamento e Palazzo Chigi, sono stati bloccati dalla polizia poco prima di arrivare a piazza Colonna.

Le rivendicazioni degli attivisti di Ultima Generazione

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, gli ambientalisti, seduti per terra, hanno ribadito le loro rivendicazioni per il clima e la richiesta di un fondo riparazione per le popolazioni alluvionate: “Stavamo marciando anche per andare a dare il nostro sostegno ai lavoratori dell’Ilva. Non è un blocco, è una camminata pacifica. Ci dite di rivolgerci alle Istituzioni, e noi stavamo andando da loro”.

Alcuni attivisti, mentre venivano portati via dalle forze dell’ordine, hanno ripetuto: “Arrestate i criminali veri, non noi“.