Jannik Sinner snobba Sanremo 2025, no al Festival di Conti dopo il rifiuto ad Amadeus: "Ho di meglio da fare"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Jannik Sinner non parteciperà al Festival di Sanremo 2025. Come già accaduto durante la manifestazione dello scorso anno, il numero uno del tennis ha deciso di non presenziare alla manifestazione il cui nuovo direttore artistico è Carlo Conti. E la motivazione ha fatto calare il gelo ai Supertennis Awards di Milano.

Jannik Sinner non parteciperà al Festival

Intervistato da Piero Chiambretti in occasione della manifestazione sportiva milanese, Jannik Sinner ha avuto modo di parlare della sua possibile presenza a Sanremo 2025.

Una presenza che, ancora una volta, non si concretizzerà.

Jannik Sinner durante la finale della Coppa Davis il 24 novembre 2024

Il campione, durante i Supertennis Awards, ha infatti rivelato a Chiambretti che non parteciperà al Festival della canzone italiana, il cui direttore artistico, per il prossimo anno, sarà Carlo Conti.

Niente Sanremo 2025: “Ho di meglio da fare”

“Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare”: questa la frase che Sinner ha pronunciato, dopo essere stato incalzato da Chiambretti.

Una risposta secca che ha quasi fatto calare il gelo, ma che in fondo era quasi prevedibile.

Non si tratta, infatti, del primo rifiuto da parte del tennista, che già nel 2024 aveva deciso di non prendere parte alla manifestazione canora in qualità di ospite.

Nessun invito da parte di Carlo Conti

In realtà, però, è bene precisare che il direttore artistico di Sanremo 2025 Carlo Conti non ha inviato alcun invito ufficiale a Jannik Sinner.

Il campione, infatti, era stato invitato durante lo scorso Festival da Amadeus, ma aveva declinato la proposta e deciso di non partecipare all’evento. All’epoca, il suo rifiuto aveva fatto discutere ed era stato in grado di dividere il pubblico.

C’era infatti chi lo difendeva, ritenendo che il rifiuto del tennista dimostrasse la sua volontà di concentrarsi esclusivamente sullo sport. Ma sono stati tantissimi gli italiani che hanno criticato la scelta di Jannik.

Le sue recenti dichiarazioni a Piero Chiambretti, una sorta di mossa anticipata nonostante manchino inviti ufficiali, rischiano di sollevare nuove polemiche, come quelle intercorse durante la passata edizione del Festival.