Poliziotto getta un uomo da un ponte in Brasile a San Paolo, il video sconvolge il Paese

Ondata di indignazione in Brasile dopo che è stato diffuso un video dalla Tv Globo in cui si vede un poliziotto gettare da un ponte un uomo ferito. Le immagini sono subito diventate virali sui social dove sono piovute critiche e in tantissimi hanno manifestato sdegno per il gesto dell’agente. Anche le istituzioni del Paese si sono pronunciate su quanto accaduto, condannando l’episodio. La polizia militare lo ha definito “inaccettabile”, aprendo un’inchiesta.

Brasile, virale il video del poliziotto che getta un uomo dal ponte

I fatti risalgono a lunedì 2 dicembre ed hanno coinvolto quattro agenti appartenenti al 24° Battaglione di Polizia militare, con sede a Diadema, città di 400mila abitanti dell’hinterland paulista.

La vittima, quando è stata gettata dal ponte alto circa 3 metri, presentava una ferita alla testa, ma era viva, reduce da una cattura dopo aver forzato un posto di blocco stradale.

Fonte foto: ANSA

La fuga e la cattura nella zona sud di San Paolo

In particolare, da quanto emerso, l’uomo si è dato alla fuga dopo non aver rispettato lo stop stradale imposto dagli agenti.

I poliziotti lo hanno rincorso per un paio di chilometri, riuscendo ad acciuffarlo nel quartiere Cidade Ademar, nella zona sud di San Paolo (Brasile).

I vertici della polizia militare hanno usato il termine “inaccettabile” per commentare la vicenda.

Naturalmente è stata aperta un’indagine sul caso. Inoltre tredici agenti del battaglione sono stati subito allontanati dal pattugliamento in strada, venendo dirottati a mansioni amministrative.

Il governatore di San Paolo condanna l’episodio

Sulla faccenda è intervenuto anche il governatore dello stato di San Paolo, Tarcísio de Freitas, che ha dichiarato che se un agente di polizia “arriva a gettare una persona da un ponte è chiaramente inadatto a indossare quell’uniforme”.

Il governatore ha inoltre promesso che le indagini chiariranno ogni aspetto del caso e che ci saranno punizioni esemplari e severe.