La giudice Iolanda Apostolico lascia la magistratura, Csm accoglie dimissioni e la Lega fa ironia: l'attacco

La giudice Iolanda Apostolico si è dimessa e ha lasciato la magistratura. Il Csm, Consiglio Superiore della Magistratura, ha accolto le sue dimissioni che partiranno dal prossimo 15 dicembre. La notizia è stata commentata con una nota ironica della Lega che scrive: “Meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione comunista senza creare imbarazzi”. La giudice era stata criticata dal partito di Matteo Salvini per aver partecipato a manifestazioni in favore dei migranti e per aver disapplicato il decreto Cutro sui migranti, respingendo con una sua ordinanza il trattenimento dei richiedenti asilo.

Le dimissioni della giudice Iolanda Apostolico

La giudice civile del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, si è dimessa: il plenum del Csm ha accolto la sua richiesta di lasciare la magistratura. C’è stato un solo voto di astensione. Nel 2023 la donna era stata la prima a disapplicare il decreto Cutro sul trattenimento dei richiedenti asilo provenienti da Paesi considerati sicuri. Per quel motivo, era stata criticata dalla Lega. Inoltre Apostolico compariva in un video del 2018 in cui la si vedeva partecipare a manifestazioni in favore dei migranti.

Tempestiva la reazione della Lega che in una nota, con ironia, loda la decisione della giudice.

Fonte foto: ANSA Un frame del video in cui si vede la giudice Iolanda Apostolico partecipare a una manifestazione a Catania

I motivi della scelta

Alla base della decisione della giudice ci sarebbe la sovresposizione cui è stata sottoposta negli ultimi mesi. Lo riporta Repubblica, secondo cui pare che Iolanda Apostolico “non ne potesse più delle ostilità e delle curiosità morbose” generate dallo scontro con alcuni esponenti del Governo.

Fonti a lei vicine, come amici fidati e colleghi, parlano di una scelta presa per allontanarsi da una situazione che “la stava logorando”.

Il quotidiano aggiunge che la giudice non godrà di scivoli protettivi per arrivare alla pensione.

Cosa c’è dietro alla reazione della Lega

La vicenda che l’ha vista coinvolta risale all’ottobre 2023. Allora, con un post, il ministro Matteo Salvini riportava un video di 5 anni prima nel quale si vedeva la giudice partecipare a una manifestazione pubblica a Catania.

“L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla ‘assassini’ e ‘animali’ in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…”, aveva scritto il leader della Lega, facendo riferimento, pur senza citarla a Iolanda Apostolico.

La giudice, solo pochi giorni prima, nel settembre dello stesso anno, aveva disapplicato il decreto Cutro, voluto dal governo Meloni e che prevedeva di fermare i richiedenti asilo nei Cpr. Secondo Apostolico, tale trattenimento era illegittimo e in contrasto con la normativa europea e, seguendo questa decisione, la giudice aveva liberato 4 migranti dal centro di Pozzallo.