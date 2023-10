La giudice di Catania Iolanda Apostolico non convalida altri trattenimenti a Pozzallo: liberati 4 migranti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel Cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. Si tratta del secondo provvedimento in tal senso della magistrata finita nel mirino di diversi esponenti del governo Meloni, il terzo adottato dal Tribunale di Catania.

Il provvedimento

In uno dei quattro provvedimenti che negano la convalida del trattenimento, come riporta Ansa, Apostolico scrive: “Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e, come già affermato da precedenti decisioni di questo tribunale, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale per le direttive europee, costituendo una misura di privazione della libertà personale, è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge”.

Inoltre la giudice ribadisce che lo status di richiedente asilo si assume con la manifestazione della volontà di invocare la protezione e nei 4 casi trattati tale volontà è stata espressa già a Lampedusa dopo lo sbarco. Quindi la cosiddetta procedura di frontiera del decreto Cutro non può essere applicata e il trattenimento nel Cpr decade.