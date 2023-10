Salvini e il video della giudice di Catania Iolanda Apostolico: l'ipotesi dell'uomo misterioso dietro la Digos

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Dopo le polemiche sorgono anche interrogativi sul video pubblicato da Matteo Salvini che immortala una donna, da più parti identificata come la magistrata Iolanda Apostolico, mentre partecipa a una manifestazione per lo sbarco della nave Diciotti.

Quesiti sul video pubblicato da Salvini

I quesiti riguardano l’origine di quelle immagini: come ha fatto il leader della Lega ad averlo? Chi glielo ha inviato? E di chi è la mano che lo ha girato?

L’inquadratura parte alle spalle del cordone di polizia, dunque è verosimile pensare che a girare il filmato sia stato un agente o un funzionario della Digos.

Nella sua ricostruzione, il Fatto Quotidiano è riuscito a identificare un uomo “con una t-shirt blu scura e una videocamerina in mano con un’angolatura di ripresa che potrebbe essere compatibile con quella postata dal leader leghista”.

Il quotidiano ha contattato la polizia per ottenere una risposta, che non è arrivata, e ha rivolto la stessa domanda a Giulia Bongiorno, legale di Salvini nel processo siciliano. Nessuna risposta anche dalla senatrice Bongiorno.

La decisione della giudice Apostolico di rimettere in libertà quattro migranti, disapplicando i decreti del governo ha creato una frizione fra politica e magistratura.

Ma anche una spaccatura in seno al Csm.

Perché la polizia gira video delle manifestazioni

L’esistenza del video, in sé, non è un mistero dal momento che è prassi per le forze di pubblica sicurezza girare filmati durante momenti potenzialmente caldi.

Lo scopo è quello di registrare i fatti e poter fornire controprove rispetto a eventuali video girati dai manifestanti.

Come ha fatto Salvini a ottenere il video

Il nodo della questione è come abbia fatto Salvini a entrare in possesso del filmato.

Fra chi si pone questa domanda c’è anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Luciano Cantone.

“Come fa il ministro Salvini ad avere un video del genere?”, si domanda Cantone. “Non posso credere che Salvini utilizzi la polizia come propria milizia personale“.

Nelle immagini la (presunta) giudice appare due volte, fugacemente. La prima apparizione all’inizio del filmato: la donna è proprio di fronte al cordone di polizia. Non urla, si limita a stare in silenzio.

La seconda apparizione dopo circa 30 secondi. Il video girato da dietro il cordone di polizia è successivo a una carica di alleggerimento.

Nel postarlo su Facebook, Salvini non ha citato espressamente il nome della giudice Apostolico.

Si è limitato a scrivere “Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…”

È stato il parlamentare leghista catanese Anastasio Carrà a fare il nome della magistrata parlando con l’Ansa.

“Sono certo di riconoscere la giudice Apostolico. Mi rivolgo pubblicamente alla dottoressa: mi può smentire?”