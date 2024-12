Emis Killa nei guai per i rapporti con l'ultrà Luca Lucci: l'accusa al rapper che andrà a Sanremo con Fedez

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La partecipazione di Emis Killa al Festival di Sanremo fa discutere: è ormai accertato il suo stretto rapporto con il capo ultras milanista Luca Lucci. Il rapper è attualmente al centro dell’attezione da parte degli investigatori, e non è il solo. Tra i nomi di coloro che sarebbero legati agli ultras milanesi, c’è anche quello del collega Fedez.

Emis Killa e i rapporti con Luca Lucci

I rapporti di Emis Killa con la curva ultras milanese non sembrano mettere a rischio la sua partecipazione a Sanremo.

Attualmente, l’artista si trova nel mirino degli investigatori, a causa dei suoi rapporti con alcuni criminali.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta relativa allo stretto rapporto che Emis Killa avrebbe con il narcotrafficante Lucci.

Solo poche settimane fa, in effetti, il rapper è stato perquisito durante un maxi blitz che si è concluso con l’arresto di 19 persone. Il cantante, in ogni caso, non è stato indagato, ma considerato “in rapporti” con Lucci.

La faccenda, per il rapper, si è però attualmente complicata: stando alle indagini, avrebbe assistito ad un’aggressione allo stadio Meazza, avvenuta ad opera dell’ultras e dei suoi uomini.

La ricostruzione della vicenda

I fatti, stando a quanto riportato da La Repubblica, si sarebbero svolti lo scorso aprile. L’aggressione è avvenuta ai danni di uno steward impiegato allo stadio.

Il dipendente stava semplicemente accertandosi del possesso dei biglietti da parte degli uomini di Lucci e, per questo, è stato aggredito.

Le indagini, che si avvalgono delle telecamere di sorveglianza, mostrerebbero però che, all’aggressione, avrebbe preso parte anche Emis Killa.

Stando alle dichiarazioni della Polizia, inoltre, in casa del rapper sarebbero state trovate anche delle armi, tra le quali diversi tirapugni ed uno storditore elettrico.

Anche Fedez a Sanremo

Come anticipato, comunque, ad essere in stretti rapporti con il narcotrafficante non è solamente Emis Killa.

Anche un altro nome confermato a Sanremo sembra avere contatti con Luca Lucci: si tratta di Fedez.

Al pari del collega, il rapper avrebbe assistito ad una aggressione, quella ordita da Lucci ai danni di Cristiano Iovino, presunto ex di Ilary Blasi.