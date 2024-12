A Mulazzano le luci di Natale diventano un caso per il "simbolo fascista", ira di Salvini contro la sinistra

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’ex sindaco di Mulazzano, in provincia di Lodi, Silvia Giudici, insieme agli esponenti dell’opposizione in comune, ha chiesto all’attuale sindaco di rimuovere le luci di Natale. Il motivo sarebbe legato al fatto che le luminarie installate contengono l’abbreviazione inglese “Xmas”, giudicata dall’opposizione un simbolo fascista. Non si è fatta attendere la reazione di Matteo Salvini, che sui social media ha criticato la richiesta della sinistra.

Mulazzano, il caso delle luci di Natale “fasciste”

Il motivo per cui l’opposizione di Mulazzano ha richiesto al sindaco Michael Gola di rimuovere le luci di Natale è che la scritta inglese “Xmas”, stando al parere della sinistra, sarebbe un chiaro richiamo all’estrema destra e al fascismo.

I consiglieri dell’opposizione hanno firmato una lettera, inoltrata al sindaco, nella quale affermano che anche altri comuni italiani hanno optato per la rimozione di luminarie simili, proprio al fine di evitare ogni richiamo al fascismo.

Fonte foto: iStock

Luminarie natalizie, immagine di repertorio

La sinistra, in particolare, sostiene che la scritta, abbreviazione di Christmas, possa risultare offensiva perché richiamerebbe la X Mas, noto corpo militare indipendente di origine fascista.

L’ira di Salvini su X

“Surreale” è la definizione utilizzata da Matteo Salvini in merito alla vicenda di Mulazzano.

Sul suo account ufficiale X, il leader della Lega ha infatti condiviso un post in cui commenta con ironia la richiesta della sinistra.

Il post è accompagnato da un’immagine in cui si commenta il comportamento dell’opposizione, che ha definito la luminaria natalizia quale un simbolo fascista.

“Ma questi di sinistra non hanno niente di meglio da fare?”, chiede ironicamente Salvini, che ha concluso la didascalia del suo post con una eloquente emoticon sorridente.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Mulazzano Michael Gola ha già commentato la lettera ricevuta dall’opposizione.

Al momento, il primo cittadino ha deciso di non rimuovere le luci di Natale incriminate, dichiarandosi tra l’altro sorpreso in merito alla lettera ricevuta dall’opposizione.

Dopo aver affermato che, per dovere verso i cittadini, risponderà ufficialmente nelle sedi opportune, Gola ha anche invitato a non strumentalizzare il Natale con finalità che, in realtà, sono puramente politiche.