Piacenza, si schianta a velocità folle sull'auto della polizia in autostrada: il video dell'impatto è tremendo

A tutta velocità contro l’auto della polizia. In un video, diventato virale, si vede un veicolo centrare la vettura delle forze dell’ordine sulla A1, nel tratto di Parma, in direzione Milano. L’automobilista non si è fermato allo stop, gli agenti sono miracolosamente illesi. Stavano presidiando il luogo dell’incidente avvenuto nei pressi del bivio con l’A15, provocato da un camion nella giornata di mercoledì 6 luglio: il mezzo si è ribaltato, causando lunghe code. Il video della Volvo che centra l’auto della polizia dura circa 14 secondi e mostra il momento del tremendo impatto: notevoli i riflessi dei due agenti, che sono riusciti a scendere dalla volante prima dello scontro. Nella stessa giornata, proprio a causa dei ritardi dovuti all’incidente, a una donna incinta si sono rotte le acque mentre era in coda: è stata scortata in ospedale.