Parma, le si rompono le acque mentre è in coda sulla A1: donna incita scortata in ospedale per partorire

Una donna incinta, rimasta bloccata in coda sull’A1 a causa di un incidente, è stata scortata in ospedale dalla polizia. È successo in mattinata all’altezza di Parma, nei pressi del bivio con l’A15.

L’incidente è stato provocato da un camion che è finito di traverso sulla carreggiata, bloccando completamente il traffico. All’interno di una delle auto in coda si trovava una donna incinta, insieme al marito.

Rompe le acque mentre è in coda sull’A1

Mentre l’auto era bloccata alla donna si sono rotte le acque. A quel punto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Parma che è riuscita a scortare la coppia fino all’ospedale di Vaio Fidenza.

Qui la donna ha potuto partorire in sicurezza un bambino. Sia la madre che il figlio sono in ottime condizioni di salute. Poco prima dell’intervento, un’altra pattuglia della Stradale di Parma intervenuta per regolare il traffico era stata tamponata.

Incidente provocato da un camion

L’incidente che ha coinvolto il camion è avvenuto giovedì mattina sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano.

La strada è rimasta chiusa fino alle 11,30 con pesanti ripercussioni sul traffico. L’autista del mezzo è rimasto ferito nell’incidente.

Fonte foto: ANSA Il camion coinvolto nell’incidente sull’A1

Code chilometriche su entrambe le direzioni

Lo scontro ha provocato pesanti rallentamenti al traffico, con code che si sono formate in entrambe le direzioni di marcia. Tra Fiorenzuola e Fidenza la coda è arrivata fino a 10 chilometri di lunghezza.

La circolazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore. Sul posto, oltre al 118 e alla Polizia Stradale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con tre squadre.

Nel pieno dell’emergenza, gli agenti sono intervenuti per scortare in ospedale una donna incinta, ferma in coda insieme al marito, alla quale si sono rotte le acque.