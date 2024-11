SONDAGGIO - Dopo i risultati alle elezioni Regionali, il campo largo ha ancora senso per Pd e M5S?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Lunedì 18 novembre le elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Umbria hanno registrato il trionfo del centrosinistra unito, ma hanno evidenziato anche la distanza siderale tra Pd e M5S in termini di voti. In sostanza la domanda è se il campo largo convenga a entrambi gli schieramenti o se sia meglio correre da soli.

Se da un lato è vero che i pentastellati, storicamente, performano meglio nel voto nazionale, le recenti debacle sono sotto gli occhi di tutti e animeranno l’assemblea Costituente.

C’è poi la strategia del Pd, che ha cannibalizzato i voti del M5S e a questo punto potrebbe pensare di staccarsi, restando al fianco di Alleanza Verdi e Sinistra, magari riaprendo definitivamente a Italia Viva di Matteo Renzi e al centro in generale, particolarmente osteggiato proprio dal partito di Giuseppe Conte.

E infatti proprio in Liguria è arrivata la sconfitta del campo largo, l’unica nelle ultime tre elezioni Regionali, proprio per il veto del M5S (e AVS) nei confronti di Italia Viva.

I numeri del M5S dicono che:

in Emilia-Romagna, in 4 anni, è sceso dal 4,74% (si presentò da solo) al 3,5% (dopo il 7,2% alle Europee)

in 4 anni, è sceso dal 4,74% (si presentò da solo) al (dopo il 7,2% alle Europee) in Umbria nel 2019 aveva preso il 7,4%, ora poco meno del 5%

Il dubbio è se il M5S debba, o meno, ripartire solo da se stesso, magari cambiando anche nome e simbolo, ma provando a fare quello che ha fatto Fratelli d’Italia durante il Governo Draghi: andare avanti per la sua strada, da solo.

Di contro, i numeri del Pd sono eloquenti:

in Emilia-Romagna è passato dal 34,7% al 42%

è passato dal 34,7% al in Umbria è salito dal 22,3% al 31%

E voi cosa ne pensate? Il campo largo ha ancora senso per entrambi? Dite la vostra partecipando al sondaggio (vi ricordiamo che il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).