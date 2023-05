Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto 52enne di Arezzo, gravissima la moglie

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico schianto in moto a Cesenatico. Una coppia di motociclisti aretini è stata coinvolta in un incidente dopo che il conducente del mezzo, un uomo di 52 anni, ne ha perso il controllo finendo contro il guardrail e morendo quasi immediatamente. Gravissime le condizioni dell’altra passeggera.

L’incidente in moto

Attorno alle 11:30 della mattina di domenica 28 maggio una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo una coppia di coniugi si è schiantata su un guardrail della statale adriatica, nei pressi di Cesenatico, in direzione Ravenna.

La causa dell’incidente sarebbe stata la perdita di controllo del mezzo da parte dell’uomo, e non sarebbero coinvolte quindi altre vetture.

Fonte foto: Tuttocittà Cesenatico, dove è avvenuto l’incidente

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘La Nazione’, l’uomo sarebbe morto immediatamente e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 sarebbe stato inutile.

I soccorsi e la viabilità

I medici dell’ambulanza giunta sul posto sarebbero invece stati in grado di stabilizzare la moglie della vittima, di 49 anni, che è poi stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul luogo del sinistro sono accorsi anche i carabinieri di Cesenatico, la polizia stradale e la polizia locale, per effettuare le verifiche di rito. Stando alle prime informazioni, entrambi i coniugi erano di Arezzo ed erano diretti in riviera.

La viabilità della strada statale adriatica è stata modificata per tre ore, durante le quali non è stato possibile transitare in nessuno dei due sensi di marcia. La riapertura della carreggiata è avvenuta soltanto nel primo pomeriggio, dopo le 15.

Le condizioni della donna

Lo schianto in moto avvenuto nei pressi di Cesenatico è stato particolarmente violento. Il conducente è morto sul colto, senza che i sanitari del 118 avessero la possibilità di rianimarlo.

Sua moglie invece, una donna di 49 anni, sarebbe rimasta cosciente anche ad impatto avvenuto. I medici che l’hanno soccorsa hanno però subito capito che le sue condizioni erano molto gravi.

La situazione era tale che il trasporto in ambulanza avrebbe potuto essere troppo lento. La 49enne è stata così trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero.

Arrivata alla struttura, è stata immediatamente ricoverata in codice rosso. Al momento la sua prognosi rimane riservata.