Paola Egonu sul palco di Sanremo sotto una pioggia di critiche: dalla madre di Elodie a Salvini e Cruciani

In vista della terza serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, non si placano le critiche arrivate senza sosta in seguito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Paola Enogu, la pallavolista italiana che sarà co-conduttrice di Amadeus nella puntata del 9 febbraio.

Paola Egonu, co-conduttrice della terza serata del Festival

La terza serata del Festival di Sanremo ripartirà dalla prima classifica generale provvisoria, che ha visto chiudere sul podio Marco Mengoni, Colapesce Dimartino e Madame.

Tutti gli artisti in gara si esibiranno durante la serata, che vedrà sul palco anche la presenza dei Maneskin, ospiti d’onore e vincitori dell’edizione 2021 del Festival.

Tanto i Maneskin quanto gli altri ospiti e artisti di serata troveranno sul palco la campionessa del volley Paola Egonu, che affiancherà Amadeus nella conduzione della terza serata della kermesse, e che dovrà probabilmente prepararsi a ulteriori critiche dopo le sue dichiarazioni dei giorni scorsi.

Le dichiarazioni di Paola Egonu sul razzismo in Italia

Le frasi che hanno scatenato l’odio e le critiche di molte persone sono state rilasciate dalla pallavolista durante un’intervista a Vanity Fair, nella quale si è parlato molto di temi sociali e di attualità come il razzismo.

Durante la sua intervista, la Egonu si è lasciata andare confidando alla giornalista un dubbio che è figlio della sua esperienza di vita: “A volte con mia sorella ci chiediamo se sia opportuno per noi mettere al mondo dei bambini”.

Nello specifico, la perplessità risiede nella preoccupazione che un figlio dalla pelle nera possa subire “tutto lo schifo che ho vissuto io”, con il rischio quindi di “condannarlo all’infelicità”.

Uno sfogo che non ha lasciato indifferenti, sia in seguito al brutto episodio avvenuto dopo la fine del match tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali di Pallavolo, sia perché l’atleta ha scelto di lasciare l’Italia per andare in Turchia, Paese che di certo non brilla sotto il profilo dei diritti umani.

Le critiche a Paola Egonu

Una delle prime persone a voler dire la propria opinione circa le dichiarazioni di Paola Egonu è stata Claudia Marthe, madre di Elodie, artista concorrente al festival, che ha dichiarato che “Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi?”.

Molto duro sul tema anche Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, che durante la messa in onda del suo programma ha attaccato Paola Egonu perché avrebbe descritto “l’Italia come l’Alabama”, aggiungendo che proprio l’Italia le ha dato la possibilità di diventare la campionessa che è.

Anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sempre molto attento alle questioni social, è intervenuto sull’argomento, augurandosi che durante la serata la pallavolista non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti”.

Chi è Paola Egonu, pallavolista co-conduttrice di Sanremo

La co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo è nata a Cittadella il 18 dicembre 1998, da genitori di nazionalità nigeriana, ottenendo la cittadinanza italiana 14 anni dopo, dopo il rilascio del passaporto italiano al padre.

Da giocatrice ha vinto due campionati italiani, 5 Coppe Italia, 2 Champions League e un Mondiale per Club, giocando anche per la Nazionale, con la quale ha vinto l’oro agli Europei del 2021, un argento ai Mondiali in Giappone del 2018 e un bronzo in Olanda e Polonia nel 2022. Con la maglia azzurra è stata anche portabandiera italiana alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Dopo aver militato tutta la carriera in squadre italiane, si è spostata l’anno scorso nel campionato turco, dove veste la maglia del VakıfBank. Ora si calerà anche nei panni di conduttrice della più importante manifestazione canora italiana, e i presupposti non sembrano dei più tranquilli.