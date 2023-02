Sanremo 2023, la scaletta della terza serata: cantanti in gara, ospiti, super ospiti e co-conduttrice

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Giovedì 9 febbraio si svolgerà la terza serata del 73° Festival di Sanremo 2023. Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi ci sarà, come co-conduttrice, la pallavolista della Nazionale italiana Paola Egonu. Per la prima volta si esibiranno, tutti insieme, i 28 cantanti in gara. Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione, gli ospiti e i super ospiti della serata.

Sanremo 2023, la scaletta della terza serata

La prima classifica generale provvisoria ha visto chiudere in testa Marco Mengoni, Colapesce Dimartino e Madame. Rivedremo tutti e tre, visto che tutti gli artisti si esibiranno nella stessa serata. Al momento non è stato ufficializzato l’ordine di esibizione. Di seguito, quindi, i cantanti in gara (in ordine alfabetico):

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

Gli ospiti della terza serata di Sanremo: tornano i Maneskin, sul palco anche Peppino Di Capri e Sangiovanni

Nella terza serata, gli ospiti d’onore saranno i Maneskin, vincitori del Festival nel 2021 e poi dell’Eurovision. La band è reduce dalla cerimonia dei Grammy.

Fonte foto: ANSA I Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021

Sul palco anche Peppino Di Capri e Sangiovanni che canterà con Gianni Morandi ‘Fatti mandare dalla mamma’. Annalisa allieterà il Suzuki Stage in piazza Colombo, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda è atteso Gué.

La co-conduttrice sarà Paola Egonu

Al suo debutto al Festival di Sanremo, la co-conduttrice della terza serata sarà la pallavolista Paola Egonu.

Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche dopo una sua frase sul razzismo, alzate soprattutto dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e dal conduttrice de ‘La Zanzara’, Giuseppe Cruciani. Ma anche dalla madre di Elodie.