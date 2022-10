Paola Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana". Lo sfogo e i rumors sull'addio alla Nazionale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Paola Egonu, una delle pallavoliste più forti in circolazione al mondo, sarebbe a un passo dall’addio alla Nazionale di volley italiana. È questo il rumors che serpeggia nell’ambiente pallavolistico nelle ultime ore dopo il match dei Mondiali vinto dalle azzurre contro gli Stati Uniti, gara che ha permesso alle ragazze del ct Davide Mazzanti di conquistare il bronzo. Al termine della partita vinta 3-0, l’opposto 23enne si è infatti lasciata andare a un duro sfogo che ha sconvolto il movimento del volley e non solo.

Egonu in lacrime dopo la partita

Nell’immediato post match contro gli Stati Uniti, infatti, sui social è rimbalzato un video della pallavolista italiana mentre, tra le lacrime, si sfogava col suo procuratore a bordo campo. “Non puoi capire, non puoi capirmi” ha detto Egonu all’agente Marco Raguzzoni che ascoltandola è rimasto sconvolto dalle parole della giocatrice classe 1998.

“Mi hanno chiesto anche se fossi italiana… Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca” ha detto l’opposto del VakıfBank di Istanbul, raccontando al procuratore cosa le era successo qualche istante prima. La giocatrice, infatti, sarebbe stata attaccata dopo la prestazione opaca da un tifoso e, nel pieno della rabbia, ha sottolineato: “Mi chiedo perché dovrei rappresentare persone del genere”.

Fonte foto: ANSA

Addio alla Nazionale? Egonu fa chiarezza

AL termine della gara, poi, Egonu ha rilasciato le interviste di rito nelle quali la domanda più gettonata era appunto il suo addio all’azzurro. La giocatrice non si è tirata indietro nel rispondere, ma ha quasi dribblato una risposta certa: “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale, non dico però di lasciarla”.

“È sempre un onore portare la maglia azzurra, vorrei tanto avere un’estate libera per riposare come persona e per la testa” ha sottolineato.

Le parole dell’agente di Paola Egonu

Le parole di Paola Egonu sono rimbalzate forti sui social e sullo sfondo non può mancare quella lotta al razzismo che purtroppo, ancora nel 2022, è una piaga. Marco Raguzzoni, agente dell’opposto, ha precisato: “Quando gioca male viene messa nell’occhio del ciclone e questo l’ha ferita, ma per lei vestire la maglia dellaNazionale è un onore. Uno sfogo che non era contro la Federazione e neppure contro le compagne, fatto a caldo e successivamente ridimensionato”.

“Nell’audio del video uscito sui social forse non si sente ma nel nostro dialogo Paola dice anche che è stanca di essere pesantemente criticata ogni volta che sbaglia una partita come avesse ammazzato qualcuno” ha spiegato l’agente che ha poi ricordato come Egonu abbia solo “23 anni e subire tutte queste critiche quando non rende al meglio in una gara è un peso difficile da gestire”.