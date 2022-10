Palermo, si schiantano contro un palo con la moto: morto 17enne, gravissimo l'amico di 16 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente ha sconvolto la notte di Partinico, paese in provincia di Palermo. Due giovani a bordo di una motocicletta Honda Sh sono finiti contro un palo in cemento e l’impatto non ha lasciato scampo al conducente 17enne. Gravissimo, e trasportato d’urgenza in ospedale, il passeggero 16enne.

Schianto in moto, incidente mortale nel Palermitano

A perdere la vita, secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, è stato il 17enne Antonino Ortoleva. Il giovane, che si trovava alla guida dell’Honda Sh, non è riuscito a evitare un palo in cemento in via Principe Umberto a Partinico, con la corsa della motocicletta che si è conclusa bruscamente.

L’impatto è stato violento e a nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita al 17enne. Soccorso dal 118, il giovane è morto durante il trasporto in ambulanza a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Schianto in moto, cos’è successo

L’incidente mortale di via Principe Umberto a Partinico, nel Palermitano, è avvenuto poco dopo l’una di notte. Non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa abbia portato la motocicletta a schiantarsi contro il palo.

Sul luogo sono intervenuti gli uomini delle forze armate e della municipale per cercare di ricostruire l’accaduto. Da una prima analisi del manto stradale sembra poter essere esclusa la pista di uno scontro con un altro mezzo. Resta dunque probabile che il 17enne, morto nell’incidente, abbia perso il controllo dello scooter per cause ancora da accertare.

Gravissimo l’amico 16enne

Oltre ad Antonino Ortoleva, morto nello scontro tra il suo Honda Sh e il palo in cemento, a bordo dello scooter c’era anche un altro ragazzo. Amico della vittima, il giovane di 16 anni è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale a cause delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Il 16enne, riferisce il Giornale di Sicilia, è stato trasportato a Villa Sofia, ospedale alle porte del capoluogo siciliano, e le sue condizioni sono considerate gravissime. Il giovane si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e, a causa del profondo trauma cranico riportato, i medici hanno ritenuto necessario indurlo in coma farmacologico. Le prossime ore saranno per lui cruciali e solo successivamente i medici sapranno dare un quadro un po’ più chiaro della sua situazione clinica.