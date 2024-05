Palco crollato per il vento in Messico, almeno 9 morti all'evento del candidato Jorge Alvarez Maynez

Tragedia in Messico, nello Stato di Nuevo Leon: almeno 9 persone sono morte e circa 50 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un palco su cui si stava tenendo il comizio elettorale del candidato Jorge Alvarez Maynez. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la struttura è stata spazzata via da una improvvisa folata di vento.

Il crollo durante il comizio di Mayenez

L’incidente si è consumato nella serata di mercoledì 22 maggio. Come riferito dalla Bbc, il candidato presidenziale di centrosinistra Jorge Alvarez Maynez stava pronunciando il suo discorso a San Pedro Garza Garcia, vicino Monterrey, quando una violenta folata di vento si è abbattuta sulla città, causando il crollo del palco,

La scena è stata ripresa dai telefonini di alcuni spettatori. Nelle immagini, poi circolate in rete, si vede il candidato, insieme ad altri membri del suo team, mentre cercano di scendere velocemente dal palco, un attimo prima che la struttura venga giù.

Fonte foto: ANSA Il luogo dell’incidente dopo la tragedia

In altri video diffusi sui social, si vedono persone che urlano e scappano, mentre il palco collassa su se stesso, provocando anche un incendio.

Almeno 9 morti e circa 50 feriti

Secondo quanto appreso finora, Maynez è uscito illeso dal tragico incidente, ma diversi membri del suo team sono rimasti feriti.

Il candidato è stato visto parlare ai suoi sostenitori subito dopo il crollo, forse nel tentativo di mantenere la calma e rassicurare la folla.

Per adesso il bilancio è di almeno 9 morti e di circa 50 feriti.

Tramite i suoi profili social Maynez ha fatto sapere di aver cancellato le sue prossime attività legate alla campagna elettorale, per rimanere a Nuevo Leon, monitorare la situazione ed essere vicino alle famiglie delle vittime.

Cause e conseguenze del crollo

Maynez stesso ha confermato che l’incidente a San Pedro Garza Garcia è stato causato da un’improvvisa e violenta folata di vento.

Tuttavia, le autorità locali stanno indagando sulle cause e non si escludono eventuali responsabilità per chi era incaricato della messa in sicurezza della struttura.