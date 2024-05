Treno merci ribaltato dal vento a Borgo Mantovano, foto incredibile del sindaco: "Mai visto niente del genere"

La provincia di Mantova flagellata dal maltempo. Nel pomeriggio di giovedì 16 maggio sulla zona si è abbattuta una violenta tempesta di pioggia e grandine. Le raffiche di vento sono state talmente intense che hanno ribaltato un treno merci a Borgo Mantovano. Il sindaco ha pubblicato sui social le immagini del disastro riferendo di non aver mai visto una cosa simile.

Treno merci ribaltato dal vento a Borgo Mantovano, il sindaco incredulo

Purtroppo le previsioni meteo non hanno sbagliato. Era stato previsto che il territorio Mantovano sarebbe stato colpito da raffiche di vento molto forti. E così è stato. Nessuno però si immaginava che un treno merci avrebbe potuto essere ribaltato.

“In tanti anni di sindaco non avevo mai visto treni rovesciati per effetto del vento”, ha commentato il primo cittadino Alberto Borsari attraverso un post pubblicato su Facebook.

Fonte foto: Tuttocittà.it

“Scene incredibili anche nelle vicine abitazioni in Via Roma Sud a Villa Poma con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la rsa a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno”, ha concluso il sindaco di Borgo Mantovano.

L’appello del sindaco a non uscire di casa

Lo stesso Borsari, poco prima che si scatenasse l’ondata di maltempo, aveva consigliato ai suoi concittadini di non uscire di casa se non strettamente necessario.

“Manteniamo tutti la calma e aspettiamo che la situazione migliori – aveva scritto il primo cittadino -. Non c’è praticamente una via che non sia sott’acqua”.

Bombe d’acqua flagellano la provincia di Mantova

Oltre che dal vento, la provincia di Mantova, nel tardo pomeriggio di giovedì 16 maggio, tra le 17 e le 18, è stata travolta da alcune bombe d’acqua.

Il treno merci ribaltato è l’emblema delle difficolta che la zona mantovana si è ritrovata ad affrontare.

Oltre alle già citate case scoperchiate, da segnalare anche che a Bosco Virgiliano, intorno alle 18:30, le infiltrazioni d’acqua hanno fatto cadere parte della copertura esterna degli spogliatoi della squadra Mantovana Junior.

L’edifico, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e dell’assessore, è stato transennato e messo in sicurezza.

Anche diverse altre zone del nord Italia, nelle scorse ore, si sono allagate.