Milano allagata: nubifragi provocano esondazioni e grandi disagi in città e provincia. Videogallery

Milano investita da un’anomala ondata di maltempo in pieno maggio. Piogge intense e continue si sono abbattute sul capoluogo lombardo e sulle località circostanti. Come spesso capita si sono verificati allagamenti anche all’interno del centro abitato, esondazioni, crolli di alberi e tantissimi disagi alla viabilità. Qui una rassegna dei video più interessanti che descrivono perfettamente la situazione.

Albero caduto sulla rete aerea: due linee dei tram ferme a Milano

16 mag -Il maltempo continua a creare disagi a Milano: un albero è caduto sulla rete aerea dei tram 2 e 14 costringendo a interrompere, temporaneamente, il servizio. Lo rende noto sul proprio sito Atm, la società che gestisce i mezzi pubblici

L’acqua entra dentro l’autobus in corsa

16 mag -Una delle zone più colpite dal maltempo è l’ hinterland Est di Milano tra i comuni di Gessate, Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo. Le strade sono state invase dall’acqua, centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco per portare soccorso a persone bloccate in case e auto. In questo video realizzato da una studentessa a Bellinzago Lombardo a bordo di un autobus si vede l’acqua che entra in abbondanza dalle porte del veicolo, bagnando i piedi dei passeggeri.

Il sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco

16 mag – Strade come fiumi tra Gessate e Bellinzago Lombardo

A Milano Ponte Lambro il quartiere più colpito da allagamenti

16 mag – Queste immagini arrivano da Ponte Lambro, il quartiere più colpito dal maltempo che ha funestato Milano, provocando allagamenti un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco.

Esondazione e pioggia a Milano perché la situazione è preoccupante

16 mag – Forti piogge si stanno abbattendo da giorni su Milano come non succedeva da mesi e provocando gravi disagi: perché dobbiamo preoccuparci

Allagamenti a Milano, esonda il Lambro: centinaia di interventi 15 mag – La forte pioggia che per ore si è abbattuta su Milano ha provocato disagi e allagamenti nella città lombarda: queste immagini arrivano dal Parco Lambro dove scorre l’omonimo fiume che è esondato in alcuni punti creando molti disagi. I sommozzatori del Corpo nazionale sono dovuti intervenire per salvare alcune persone disabili bloccate in una struttura dopo l’esondazione.

Maltempo in Lombardia, 500 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore

15 mag – Persone evacuate con i gommoni a Bellinzago Lombardo, nel Milanese

Milano, attiva la vasca per il contenimento del Seveso

15 mag – L’assessore Granelli: "Previsto maltempo per tutta la mattina. Alto anche il Lambro"