Maltempo e forti piogge a Milano, auto bloccate nei sottopassi: fiumi Seveso e Lambro a rischio esondazione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una forte ondata di maltempo ha colpito nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio la città di Milano, col capoluogo lombardo che si è risvegliato sotto una pioggia incessante che ha provocato non pochi problemi. Per tutta la notte i mezzi di soccorso hanno lavorato per mettere in sicurezza alberi pericolanti e per liberare auto nei sottopassi. Il Seveso e il Lambro sono oltre i limiti ed è stato annunciato il rischio esondazione.

Maltempo a Milano, allagamenti in città

Il maltempo mette in ginocchio Milano, con una fitta pioggia che cade sulla città dalla sera di martedì 14 maggio rispettando quelle che erano le previsioni meteo. La città, dopo una notte in preda alle avverse condizioni meteo, si è risvegliata tra gli allagamenti.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate per mettere in sicurezza le strade, con diversi alberi pericolanti a rischi caduta. Ma non solo, perché gli allagamenti in città hanno portato i soccorsi a intervenire dalla zona nord a quella sud del capoluogo.

Auto bloccate nei sottopassi

Diverse, infatti, le automobili che sono state sorprese dall’eccezionale ondata di maltempo. Come spesso capita in città, alcune vetture sono rimaste bloccate nei sottopassi.

Diversi mezzi sarebbero rimasti intrappolati in via Pompeo Leoni e sarebbero stati soccorsi dai sommozzatori che hanno liberato due persone dalle vetture bloccate nell’acqua.

Seveso e Lambro a rischio esondazione

Sui social l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha fatto sapere che la vasca di protezione contro le esondazioni del Seveso è stata attivata. Il fiume, infatti, minaccia la città e per questo è stato attivato il protocollo.

Attenzionato anche il Lambro, alto a 2,50 metri. A scopo precauzionale, già nella sera di martedì 14 maggio erano state evacuate le comunità di Pontelambro.

Le previsioni su Milano

Già da martedì 14 maggio era stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. Dalle ore 21, infatti, era stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologico.

Le previsioni non sono però delle migliori per Milano. La pioggia caduta nella notte, infatti, è destinata a prolungarsi ancora nelle prossime ore.

Fonte foto: ANSA Turisti in piazza Duomo a Milano

Secondo quanto riferiscono gli esperti, il maltempo potrebbe proseguire fino a giovedì.

Mezzi deviati, incognita concerto Radio Italia Live

Intanto a causa del maltempo numerosi mezzi Atm, l’azienda che si occupa dei trasporti nella città milanese, hanno subito ritardi o deviazioni.

Sul proprio sito Atm ha fatto sapere che i tram 4, 9, 19 e 33 hanno subito dei cambi di percorso, mentre il traffico ha portato al rallentamento della linea 2.

Mezzi che, va sottolineato, dalle 11.30 avrebbero subito un rallentamento e in alcuni casi deviazioni per via del concerto previsto in piazza Duomo di Radio Italia Live. Evento che, date le avverse condizioni meteo sulla città, rischia di prendere il via con non pochi disagi per gli spettatori al Duomo, con la piazza data per sold out.