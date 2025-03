Uomo sospetto vicino alla Casa Bianca, il Secret Service spara: è in ospedale, brandiva un'arma da fuoco

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo, armato, è stato individuato nei pressi della Casa Bianca nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo. Il Secret Service gli ha sparato. Il sospetto non è stato ucciso e si trova ora in ospedale, come comunicato dall’organo che garantisce la sicurezza del presidente Usa. Donald Trump non si trovava a Washington al momento dei fatti.

Spari nelle vicinanze dalla Casa Bianca. Il Servizio Segreto ha aperto il fuoco contro un uomo armato che è stato colpito, non ucciso, e si trova ora in cura in un ospedale di Washington.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica, a seguito di un “confronto armato” con le forze dell’ordine, come riferito dall’agenzia, citata da Sky News.

Chi era l’uomo sospetto

Un individuo “sospetto con intenzioni suicide” era stato segnalato dalla polizia locale. Secondo il Secret Service, l’uomo sarebbe arrivato a Washington dall’Indiana. Il suo veicolo è stato individuato in serata all’incrocio tra 17th Street e F Street NW, a meno di cinque minuti a piedi dalla Casa Bianca. Qui poi è stata avvistata una persona a piedi che corrispondeva alla descrizione del sospettato e qui si è avuto il confronto a fuoco.

“Quando gli agenti si sono avvicinati, l’individuo ha brandito un’arma da fuoco e ne è seguito un confronto armato, durante il quale il nostro personale ha sparato colpi”, ha dichiarato il Servizio Segreto in un comunicato su X, pubblicato dal portavoce Anthony Guglielmi.

Non è stato specificato se a sparare sia stato anche l’uomo o solo il Secret Service che, si ricorda, è l’organo atto a garantire la sicurezza del presidente Usa.

I precedenti, dov’era Donald Trump

Dopo gli spari, il sospettato è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono le sue condizioni mentre è stato appurato che nessun agente sia rimasto ferito, così come nessun passante. L’accaduto e la dinamica sono ora sotto indagine.

Alla Casa Bianca, nella notte tra sabato e domenica, non era presente Donald Trump. Il presidente si trova infatti nella sua residenza in Florida, a Mar-a-Lago, per il fine settimana.

Non si tratta certo del primo caso simile. Già nello scorso mese di settembre un uomo armato era stato fermato nelle vicinanze di un campo da golf dove l’allora candidato stava giocando. Lo stesso Trump è stato vittima di un tentativo di assassinio durante la campagna elettorale e durante un comizio. Allora il tycoon era stato colpito di striscio, prima che gli agenti intervenissero per metterlo in sicurezza.