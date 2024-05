Violento terremoto in Messico nello Stato del Chiapas: scosse di magnitudo 6.4 al confine con il Guatemala

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Paura in Messico, dove un violento terremoto di magnitudo 6.4 è stato registrato nella mattinata di oggi, domenica 12 maggio, nella zona ovest del Paese, al confine con il Guatemala. La scossa ha avuto il suo epicentro nell’Oceano Pacifico, vicino alla costa dello Stato del Chiapas.

Il terremoto in Messico nello Stato del Chiapas

Il terremoto, avvenuto intorno alle 6 del mattino, ha avuto il suo epicentro a una profondità di 75,4 chilometri, 17 chilometri a sud-ovest di Brisas Barra de Suchiate. Lo riporta il Corriere della Sera.

L’agenzia nazionale di prevenzione catastrofi del Guatemala ha condiviso sui propri social foto di piccole frane sulle autostrade nella regione di Quetzaltenango.

Sono state diffuse anche immagini di grandi crepe nei muri di un ospedale a San Marcos. Nessun incidente fatale è stato segnalato per il momento.

Le parole della protezione civile

“Per fortuna tutto è a posto“, ha fatto sapere Didier Solares, un funzionario della protezione civile del Comune di Suchiate, nello Stato del Chiapas.

L’uomo ha confermato che non sono stati segnalati gravi danni a cose o persone nell’area.

“Stiamo parlando con le aziende delle zone rurali via radio – ha proseguito l’uomo, come riportato sempre dal Corriere – e non c’è nulla, non ci sono danni grazie a Dio”.

Le testimonianze dei cittadini

La forte scossa ha comunque spaventato i cittadini della regione.

“Qui ci siamo alzati perché abbiamo il servizio di allarme sismico“, ha raccontato un residente della zona colpita.

“L’allarme mi ha svegliato perché arriva 30 secondi prima (del terremoto, ndr)”.