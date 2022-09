Orvieto, bimbo di 3 anni trovato vagare da solo per strada di notte: denunciati i familiari

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Momenti di paura per un bimbo di 3 anni trovato per strada nella periferia di Orvieto, in provincia di Terni, nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. Ad avvistarlo un passante, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Secondo quanto emerso era stato lasciato da solo in casa dalla madre e dallo zio, usciti senza che ci fosse nessuno a controllarlo.

Bimbo trovato vagare per strada: cosa è successo

Secondo la ricostruzione dell’accaduto il piccolo, dopo essersi svegliato a notte fonda ed essersi reso conto di essere rimasto da solo, non trovando nessuno ha deciso di uscire di casa e ha varcato il portone scalzo. Così una volta fuori si è incamminato lungo la via deserta alla ricerca della mamma.

Proprio in quel momento un uomo che passava di lì lo ha incrociato e fermato. Immediata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti in pochi istanti per prendersi cura del piccolo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il fatto ha avuto luogo a Orvieto, piccolo borgo dell’Umbria

Dopo essersi accertati che il bimbo era in buone condizioni di salute, anche se visibilmente spaventato, i militari si sono messi subito al lavoro per rintracciare la madre e lo zio con cui vive. I due sono stati trovati nel giro di poco tempo.

La denuncia alla madre e allo zio

Secondo quanto riportato dal Comando dell’Arma nonostante tutto si sia fortunatamente risolto nel migliore dei modi, in considerazione del pericolo a cui il piccolo è stato esposto, che avrebbe potuto comportare gravissime conseguenze, il fatto è stato segnalato all’Autorità giudiziaria e anche ai Servizi sociali.

Nei confronti dei due familiari è scattata la denuncia in stato di libertà per “abbandono di minore”, proprio in virtù del fatto che i comportamenti del bimbo non siano stati vigilati a dovere durante la notte.

Previsti accertamenti familiari

Stando a quanto si apprende dai carabinieri, ulteriori accertamenti valuteranno prossimamente il contesto della famiglia, “affinché possano essere determinati compiutamente eventuali pericoli alla sua incolumità”, in modo tale da prendere conseguentemente tutte le precauzioni del caso previste dalla legge.