Maratona di Valencia 2024 dopo la dana, città si rialza con incassi da record: i guadagni dall'evento sportivo

Valencia riparte dalla sua maratona. La storica gara podistica di livello internazionale è andata in scena domenica 1 dicembre nonostante i dubbi sull’opportunità di confermarla dopo la tragedia che ha colpito la provincia spagnola, per le oltre 220 vittime dell’alluvione causata dal fenomeno Dana. L’evento sportivo è stato ritenuto invece un momento centrale per la rinascita della comunità, messa in ginocchio anche dal punto di vista economico dalla catastrofe di fine ottobre.

La maratona di Valencia 2024

Alla gara hanno preso parte oltre 35mila corridori provenienti da tutto il mondo, per un’edizione che ha battuto i numeri del 2023 perlomeno dal punto di vista degli introiti: secondo l’Istituto Valenciano di Ricerca Economica (Ivie), la maratona ha avuto un impatto economico sul territorio del valore di 32 milioni di euro, che rappresentano una spinta vitale per la ripartenza nel settore del turismo.

Sul lato sportivo, è stato il debuttante podista keniano Sabastian Sawe ad aggiudicarsi la competizione, mentre per i colori azzurri Yohanes Chiappinelli ha raggiunto il 13esimo posto stabilendo un nuovo primato italiano con il tempo di 2h05:24, di 42 secondi migliore rispetto al record di 2h06:06 ottenuto in febbraio da Yeman Crippa a Siviglia.

Fonte foto: ANSA

Un momento della maratona di Valencia 2024

L’impatto economico

La maratona ‘Trinidad Alfonso’ ha portato nel fine settimana dell’1 dicembre le presenze negli alberghi di Valencia a una media del 91,9%, in rialzo rispetto all’87% registrato nel 2023.

Inferiore il dato dei soggiorni in altre strutture ricettive come case a uso turistico, sceso al 75% rispetto al 78% dell’edizione passata.

“Oltre ad essere una delle maratone più importanti del mondo, quest’anno è anche la maratona della solidarietà” ha commentato Javier Vallés, vicepresidente dell’associazione del turismo Hosbec.

Come sottolineato dall’assessore al Turismo, Paula Llobet, la manifestazione costituisce una boccata d’aria per il settore, che a causa del disastro della Dana aveva registrato un calo del fatturato a novembre del 70%.

Il rilancio dopo la Dana: cosa è successo

Nella serata del 30 novembre circa 100mila persone sono scese nuovamente in piazza a Valencia per chiedere le dimissioni dei funzionari regionali, a partire dal presidente Carlos Mazòm, ritenuto tra i principali responsabili della risposta tardiva all’alluvione.

La protesta è arrivata a un mese dal disastro causato dall’evento meteorologico estremo della Dana, che ha provocato almeno 223 morti e decine di migliaia di sfollati nella provincia spagnola.