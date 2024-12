Guillermo Mariotto abbandona la diretta di Ballando con le Stelle, paura per un malore: il chiarimento

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non sono mancati i colpi di scena nella puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le Stelle. Da un momento all’altro, il bancone della giuria dello show di Rai 1 ha perso uno dei suoi componenti, Guillermo Mariotto, che durante la diretta ha abbandonato lo studio. Mistero sul motivo, si è temuto un malore, poi in serata è arrivato il chiarimento.

Guillermo Mariotto abbandona Ballando con le Stelle

Tutto è successo dopo la performance di Amanda Lear, che ha partecipato alla puntata di ieri, sabato 30 novembre, di Ballando con le Stelle come ballerina per una notte.

Una esibizione che ha particolarmente entusiasmato Guillermo Mariotto, che è sceso dal palchetto dei giudici ed è andato ad abbracciare la cantante e attrice sua amica, impossessandosi del suo boa giallo.

Fonte foto: ANSA

Poi di lui si sono perse le tracce, ha abbandonato la diretta dello show.

“Mariotto si è allontanato, abbiamo provato ma non siamo riusciti a recuperarlo”, ha detto la conduttrice Milly Carlucci.

Ipotesi malore

“Si sarà infortunato anche lui”, ha scherzato Selvaggia Lucarelli.

Poi ancora la conduttrice: “Gli voglio bene, spero non si sia infortunato, serata strana piena di colpi di scena. Le coppie hanno un voto in meno, quindi dovremmo ricalibrare i voti di quelle coppie per le quali Mariotto non ha votato”.

Col passare dei minuti si è fatta largo sui social l’ipotesi che lo stilista potesse aver avuto un malore. Anche perché non si è trattato di una assenza momentanea: la puntata è finita senza Mariotto.

Perché Mariotto ha lasciato la diretta

Nessun infortunio però, Guillermo Mariotto avrebbe lasciato la diretta per seguire Amanda Lear.

Su X sono comparsi diversi video in cui si vede lo stilista abbandonare lo studio in compagnia dell’attrice, dicendo “Addio tutti, Amanda è venuta per me“.

Domenico Marocchi, inviato de La volta buona, ha poi svelato, sempre su X, che Mariotto “ha fatto le interviste con noi assieme ad Amanda. Hanno scherzato molto”.

Fonti vicine al programma sentite da Fanpage hanno però raccontato che il giurato avrebbe lasciato la diretta perché si sentiva poco bene.