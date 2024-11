Incassa la pensione del padre morto da 10 anni, denunciato 50enne di Cabiate: truffa da 64 mila euro

Per 9 anni ha riscosso la pensione del padre morto, occupando anche la casa popolare assegnata al genitore senza averne i titoli. La Guardia di Finanza ha denunciato un uomo di 50 anni originario di Cabiate, in provincia di Como, costretto a liberare l’immobile in cui viveva abusivamente.

L’indagine sulla truffa

Le indagini della Gdf sono partite da una segnalazione dell’azienda lombarda di edilizia residenziale (Aler) di Como che, durante alcune verifiche a campione, aveva constatato che un immobile di proprietà del comune di Carugo, a pochi chilometri da Cabiate, assegnato ad un uomo deceduto, era occupato abusivamente.

In seguito ai controlli sul posto, i militari della Gdf hanno accertato che a vivere nell’abitazione era in effetti il figlio 50enne, scoprendo inoltre che l’uomo aveva continuato a intascare la pensione del padre morto da 10 anni.

La località di Cabiate, nel Comasco, di dove è originario l’uomo di 50 anni denunciato dalla Gdf

La pensione

Secondo quanto ricostruito nelle indagini coordinate dalla procura di Como, dal dicembre del 2014 all’agosto del 2023 il 50enne aveva effettuato prelievi dal conto corrente bancario su cui l’Inps versava la pensione del padre e sul quale era l’unico delegato a operare.

Dalle stime degli inquirenti, risulta che in questo arco di tempo l’uomo avrebbe sottratto illecitamente allo Stato una somma quantificata in 64.300 euro.

La denuncia al 50enne di Cabiate

In seguito agli accertamenti, l’appartamento è stato sgomberato l’uomo è stato denunciato per indebita percezione di erogazione a danno dell’Inps e per aver occupato abusivamente l’abitazione di proprietà pubblica concesso in origine al padre.

La vicenda richiama alla mente un episodio, con contorni più macabri e profili di reato, avvenuto lo scorso agosto a Sarroch, nel cagliaritano, dove un 54enne ha intascato per circa due anni la pensione della madre, il cui cadavere è stato ritrovato nel freezer dell’abitazione.

L’uomo è stato accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebita percezione della pensione materna, e inoltre di occultamento del cadavere della madre.