Orrore a Sarroch vicino Cagliari, per intascare la pensione nasconde la madre morta nel freezer per 2 anni

Un uomo di Sarroch, nel cagliaritano, ha intascato per circa due anni la pensione della madre. Peccato, però, che la donna era morta, e l’uomo, di 54 anni, ha continuato ad intascare i soldi della madre ormai deceduta. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel freezer della sua abitazione. Sulla vicenda indagano attualmente le Forze dell’Ordine.

Scoperta shock a Sarroch: nascondeva la madre nel freezer per intascare la pensione

Come conseguenza di una segnalazione, le Forze dell’Ordine hanno perquisito un’abitazione di Sarroch, in provincia di Cagliari.

E al piano terra della casa, i Carabinieri hanno fatto una terribile scoperta: un uomo di 54 anni ha nascosto il cadavere della madre dentro ad un congelatore.

La scoperta shock è stata fatta a Sarroch, in provincia di Cagliari

Il corpo della donna di 78 anni si trova lì da non meno di due anni. In tutto questo tempo, il figlio ha continuato a percepire la pensione della donna deceduta.

Denunciato per truffa e occultamento di cadavere

Adesso il 54enne di Sarroch, che ha nascosto il corpo della madre per continuare a percepire la sua pensione, rischia grosso.

L’uomo è già stato accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebita percezione della pensione materna.

Inoltre, grava su di lui una seconda accusa, quella per l’occultamento del cadavere della madre.

Stando alle prime informazioni sul caso, il corpo della donna era stato collocato dal figlio nel freezer da almeno due anni, già in epoca Covid.

Indagini in corso: le cause del decesso

Sono attualmente in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per la ricostruzione completa del caso.

In un primo momento, la domanda principale riguardava le cause della morte dell’anziana.

Ci si è infatti domandati se la causa della morte potesse non essere spontanea. Tuttavia, secondo un primo esame, la 78enne sarebbe morta per cause naturali.

Il corpo della donna è comunque sotto sequestro per la prosecuzione delle indagini. Nelle prossime ore, il medico legale incaricato avrà il compito di eseguire l’autopsia.

In questo modo, si confermerà l’effettiva causa della morte, oltre che l’epoca esatta del decesso.

Quello avvenuto a Sarroch non è un caso isolato. Solo qualche mese fa un uomo ha nascosto per settimane la madre morta in casa a Milano, al fine di continuare a percepire la sua pensione.