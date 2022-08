Latina, positiva alla cocaina la bambina di 2 mesi lasciata in auto al sole mentre i genitori litigavano

Era positiva alla cocaina la bimba di due mesi lasciata in macchina dai genitori a Latina mentre i due litigavano. Lo si è scoperto dopo che la piccola, portata in ospedale in codice rosso, è stata sottoposta a test anti droga.

L’esame ha evidenziato tracce di droga nel sangue della neonata, che è stata affidata a una struttura protetta dopo che ai genitori è stata sospesa la potestà genitoriale.

Il battibecco tra i due è iniziato in un bar ed è proseguito all’esterno, mentre la figlia, in macchina, soffriva a causa delle alte temperature.

Bambina di due mesi in macchina sotto il sole a Latina: la dinamica

I fatti si sono svolti in provincia di Latina, a Borgo Montello. La lite tra padre e madre, di anni 38 e 40, e con piccoli precedenti penali, è avvenuta in un bar nel centro del Paese.

Poi la discussione è proseguita all’esterno: una commessa ha visto i genitori lasciare in macchina la piccola, che, secondo alcuni testimoni, piangeva. Quindi gli adulti hanno continuato a litigare, evidentemente dimentichi del pericolo al quale avevano esposto la figlia.

Neonata in automobile con 30 gradi a Borgo Montello: risolutivo l’intervento dei presenti

La temperatura aveva infatti raggiunto i 30 gradi e la macchina era parcheggiata sotto il sole battente. Risolutivo l’intervento di alcuni presenti alla scena, che hanno allertato il 112.

Sul posto sono giunti carabinieri e medici. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Goretti di Latina, dove è entrata in codice rosso ed è risultata positiva al test anti droga. Non è mai stata in pericolo di vita.

Piccola lasciata in auto mentre i genitori litigano: che cosa rischiano la madre e il padre

Il 40enne e la 38enne sono stati denunciati dalle forze dell’ordine con l’accusa di abbandono di minore. Il Tribunale dei Minori di Roma ha inoltre sospeso la potestà genitoriale affidando la bambina a una struttura protetta.