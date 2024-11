Ad Afragola viene ripreso mentre fa esplodere l'auto della zia della ex ragazza: strage sfiorata, il video

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha condiviso un video di una telecamera di sorveglianza di Afragola, comune vicino Napoli. Nelle immagini si vede un ragazzo incappucciato avvicinarsi a un’auto, facendola esplodere dopo averle dato fuoco. Secondo quanto ricostruito, pare che il veicolo fosse della zia dell’ex ragazza, rea di aver spinto la nipote a lasciarlo dopo violenze e soprusi: “Poteva essere una strage“.

Di chi era l’auto fatta esplodere

Il 26 novembre, all’una di notte, l’auto di una donna è esplosa davanti a casa sua, ad Afragola, vicino Napoli.

A incendiarla sarebbe stato l’ex ragazzo di sua nipote: sembra che avesse già precedenti penali e che maltrattasse la giovane.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Afragola, comune vicino Napoli

La zia l’avrebbe spinta a lasciarlo e, così, lui avrebbe deciso di vendicarsi facendole saltare in aria il veicolo, dopo averlo fatto divorare dalle fiamme.

Il video di Afragola

Le forze dell’ordine hanno confermato la natura dolosa dell’incendio, provocato dall’innesco con del liquido infiammabile.

Ricostruzione confermata dal video di una telecamera di sorveglianza, condiviso anche dal deputato di AVS, Francesco Emilio Borrelli.

Nelle immagini, infatti, si vede un ragazzo incappucciato con in mano una bottiglietta.

Secondo le autorità, avrebbe prima versato il liquido infiammabile sul cofano della vettura, e poi appiccato l’incendio, culminato con l’esplosione dell’auto parcheggiata davanti alla casa della zia dell’ex ragazza, la signora Maria.

Le minacce alla zia della ex ragazza

Borrelli, su Facebook, ha aggiunto come che la zia della ragazza si sarebbe sentita urlare in faccia: “Ti devo uccidere, te la devo far pagare per quello che hai fatto”.

Il ragazzo, dopo le denunce della donna, è stato sottoposto a fermo, ma la paura per la donna e la sua famiglia non è cessata.

Lei stessa ha raccontato la dinamica al deputato: “Ha incendiato l’auto che era sotto casa mentre qui dormivano i nostri figli. Temiamo ancora che possa succederci qualcosa”. Di fatto, sarebbe potuta essere una strage.

Borrelli, sui social, ha rivolto un appello alle forze dell’ordine: “È chiaro che questo criminale deve stare in carcere, ma i dubbi che questo si verifichi sono tantissimi. Innanzitutto chiediamo alle forze dell’ordine di proteggere la ex fidanzata e la zia perché la famiglia del giovane delinquente potrebbe attuare ulteriori ritorsioni da quello che si vocifera ad Afragola. Il ragazzo tra l’altro risultava avere già dei provvedimenti restrittivi per altri reati che ha tranquillamente violato. Non si possono attendere altri raid, il prossimo potrebbe essere un dramma. Qui la magistratura deve intervenire e le leggi vanno modificate. Piena solidarietà alla coraggiosa zia e alla ragazza che hanno avuto la forza di denunciare e vanno protette.