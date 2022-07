Bergamo, neonato bloccato in auto sotto il sole: arrivano i vigili del fuoco e l'ambulanza

Era rimasto bloccato in auto sotto il sole cocente della tarda mattinata. Pericolo per un neonato, salvato grazie all’intervento tempestivo della madre che ha chiamato i soccorsi.

Neonato bloccato in auto sotto il sole

Poco dopo le 10 di mattina di giovedì 21 luglio un bambino è rimasto bloccato in un’auto parcheggiata a Treviglio (Bergamo).

Le temperature dell’abitacolo aumentavano progressivamente, dal momento che dopo le 10 di mattina di questo periodo estivo il sole diventa sempre più cocente con l’approssimarsi dello zenit.

L’auto della mamma del piccolo era parcheggiata in viale Piave, Treviglio (BG)

Non si è trattato di una disattenzione dei genitori né di un gesto volontario.

Si è trattato, piuttosto, di un inconveniente: l’auto era parcheggiata in viale Piave, nei posti riservati alle auto di fronte alla farmacia comunale.

La madre aveva caricato il figlio nell’ovetto e si apprestava a caricare il passeggino, ma nel frattempo era scattato il sistema di sicurezza della sua Mercedes Classe A, che aveva bloccato le portiere mentre le chiavi erano rimaste inserite nel quadro.

All’interno dell’auto era dunque rimasto il piccolo neonato di appena 5 giorni.

L’allarme della madre

La donna ha subito chiamato i soccorsi per mettere in salvo il suo bambino.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a sbloccare il sistema di sicurezza e ad aprire la portiera senza arrecare danni all’auto.

Il piccolo è subito stato riconsegnato alla donna sanno e salvo, e fortunatamente per la donna si è trattato solo di un brutto spavento.

Per fortuna la vicenda ha avuto un lieto fine, al contrario di un caso in Virginia in cui un padre ha dimenticato il figlio di 18 mesi per 3 ore all’interno di un’auto.

L’uomo, dopo la morte del figlio, si è tolto la vita.

Il piccolo stava bene

Il bambino stava bene e mentre si trovava all’interno dell’auto appariva tranquillo.

Per fortuna l’abitacolo non si era ancora surriscaldato. Il piccolo ha cominciato a piangere solamente per il trambusto dovuto alle operazioni di soccorso.

L’arrivo dell’ambulanza

Per precauzione, insieme ai vigili del fuoco è stata inviata sul posto un’ambulanza della Croce Rossa.

I sanitari hanno subito effettuato un controllo sul neonato per accertarsi sulle sue condizioni di salute, e fortunatamente il bambino stava bene.