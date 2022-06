Il figlio di 18 mesi muore di caldo dimenticato nell'auto, il padre si toglie la vita: tragedia in Virginia

Un uomo di 37 anni si è tolto la vita dopo dopo aver scoperto che il figlio di 18 mesi era morto accidentalmente all’interno della sua auto. È successo a Midlothian, nello stato della Virginia, secondo la ricostruzione del dipartimento di polizia della contea di Chesterfield.

Rinvenuti i due corpi

I corpi del padre 37enne e del figlio di 18 mesi sono stati rinvenuti entrambi in casa nella giornata di martedì 28 giugno.

All’inizio della giornata, il padre ha trovato il figlio morto nella sua auto, che aveva parcheggiato fuori dal luogo di lavoro per almeno tre ore, secondo quanto riferito dalle autorità.

Le ipotesi della polizia

“Questa è una tragedia orribile a così tanti livelli, e i nostri cuori sono con la famiglia e gli amici che che dovranno affrontarla”, ha dichiarato il tenente colonnello Chris Hensley.

Sebbene non sia chiaro esattamente come sia morto il bambino, i funzionari sospettano che la colpa sia del calore. Le temperature a Midlothian superano i 35 gradi in questo periodo, e per un bimbo di 18 mesi può essere letale rimanere in auto per così tanto tempo.

Fonte foto: ANSA La polizia Usa indaga sulla morte del piccolo di 18 mesi

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, la temperatura corporea di un bambino aumenta da tre a cinque volte più velocemente di quella di un adulto. Quando un bambino viene lasciato in un veicolo caldo, “la temperatura di quel bambino può aumentare rapidamente e potrebbe morire in pochi minuti”, afferma.

La ricostruzione delle autorità

Hensley ha dichiarato ai giornalisti che l’uomo ha informato un membro della famiglia della morte di suo figlio poco dopo aver trovato il corpo del bambino nella sua auto.

La polizia ritiene che il piccolo sia stato lasciato all’interno dell’auto per almeno tre ore e che il padre abbia portato suo figlio all’interno dell’abitazione prima che morisse per un apparente suicidio nel cortile di casa.

Hensley ha spiegato ai giornalisti che la polizia “ha individuato un veicolo nel vialetto con una portiera aperta e un seggiolino per bambini vuoto”.