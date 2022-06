La nonna dimentica il nipote in macchina, bimbo di tre anni muore all'interno del SUV rovente

Un bimbo di tre anni ha tragicamente perso la vita all’interno di un SUV nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno. La vittima, il piccolo Kendrick Engram Jr, è morto dopo essere stato dimenticato per ore all’interno dell’auto dalla nonna, che non si era resa conto che il bimbo non era uscito con lei per andare a casa.

Bimbo dimenticato in auto, la tragedia

La tragedia si è consumata a Columbus, città di 190mila abitanti della Georgia, stato sud-orientale degli Usa. Il piccolo Kendrick Engram Jr, di 3 anni, aveva passato il pomeriggio con la nonna e le tre sorelle in giro per la città. Intorno alle 17.30 il gruppo è tornato a casa, ma nessuno si è accorto che il bimbo non era uscito dall’auto.

Solo tre ore dopo, intorno alle 20, la nonna si è resa conto dell’assenza del piccoli e ha chiamato lo zio che era uscito con la stessa auto per andare a prendere un gelato. L’uomo, guardando nei sedili posteriori dell’auto, ha rivenuto il corpo sulla terza fila dell’automobile.

Le cause della morte

A nulla è servito l’intervento degli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola vittima. Il piccolo Kendrick Engram Jr, rimasto intrappolato nell’auto a più di 35 gradi sotto il sole, sarebbe morto di asfissia nel giro di poche ore.

La polizia non ha al momento incriminato nessuno per il decesso.

I numeri allarmanti negli Usa

La morte del piccolo Kendrick Engram Jr è l’ennesima di una lunga serie che si registrano negli Stati Uniti. Infatti, dall’inizio del 2022, sono già sette i decessi di bambini a causa di un’auto troppo calda.

Per disattenzione o per fatalità, troppo spesso infatti i più piccoli (così come gli animali) vengono dimenticati in auto e pagano con la vita. Quello di Kendrick Engram Jr, tra l’altro, è il secondo caso dell’anno in Georgia.

L’ultimo caso di cronaca collegato alla morte di un bambino dimenticato in auto risale a poco meno di una settimana fa a Houston, in Texas, dove una madre è sotto indagine per aver lasciato il figlio di 5 anni per oltre due ore in macchina, causandone la morte, in una giornata in cui erano stati raggiunti i 38 gradi.