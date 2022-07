Bimba di 2 anni lasciata in auto sotto al sole col cane: intervengono i Carabinieri, denunciati i genitori

Una bambina di appena 2 anni sarebbe stata salvata da una possibile tragedia: la piccola era stata lasciata in auto sotto il sole insieme al cane dai genitori. Sono intervenute le forze dell’ordine, allertate da un passante: la coppia è stata denunciata.

Bimba lasciata in auto col cane

La vicenda, riportata dai quotidiani locali di Brescia, è avvenuta a Desenzano del Garda domenica scorsa – giornata da bollino rosso nella provincia per l’ondata di caldo record che ha colpito l’Italia. Secondo quanto riferito, un passante avrebbe notato una bimba di 2 anni chiusa in un’auto lasciata in un parcheggio pubblico.

Assieme alla bambina, anche un cane. Le temperature roventi hanno spinto il passante ad allertare le autorità e sono così intervenuti i carabinieri. In tutto, si apprende, bimba e cane sarebbero rimasti chiusi in auto per almeno 40 minuti.

Fonte foto: IPA I Carabinieri hanno salvato la bimba chiusa in auto col cane

Una volta sul posto, i militari di Desenzano hanno rotto il finestrino dell’auto, una grossa cilindrata con targa straniera, e salvato entrambi.

Denunciati i genitori

La giovanissima era accaldata e spaventata: viene riferito che quando sono arrivate le forze dell’ordine, stesse piangendo disperatamente. Mentre i carabinieri la stavano rinfrescando e prestandole le prime cure mediche, sarebbero tornati i genitori.

La coppia avrebbe detto agli agenti di essersi allontanati solo per pochi minuti, ma dalle ricostruzioni le cose non starebbero così e il tempo in cui la bimba è rimasta sotto il sole di mezzogiorno, chiusa in auto, sarebbe molto più di una manciata di minuti.

I genitori sarebbero stati già segnalati all’autorità giudiziaria e denunciati per abbandono di minore e animale.

I dispositivi anti-abbandono sono obbligatori

Quella del bresciano è una vicenda fortunatamente conclusasi bene per la bambina e il cane, ma lo stesso non si può dire di casi analoghi del recente periodo. Poche settimane fa, in Virginia, un bimbo di 18 mesi è morto di caldo dopo essere stato lasciato in macchina dal padre, poi suicidatosi. Solo pochi giorni prima, un caso simile in Texas, dove un bimbo di 5 anni è morta in auto sotto il sole. Secondo quanto emerso, la mamma era impegnata per la festa della sorellina.

In Italia dal 2018 sono obbligatori i dispositivi anti-abbandono, proprio per evitare casi del genere: per ogni bambino inferiore ai 4 anni è obbligatorio quindi dotarsi di seggiolini in grado di allertare qualora il minore venga lasciato in auto. Le multe vanno dagli 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.

Una situazione che, purtroppo, non si applica al caso di Desenzano, dove a quanto pare la scelta di lasciare la bimba in auto è stata deliberata e non una dimenticanza.