Il meme del cane "Just a chill guy" spopola su TikTok: qual è il significato e perché piace alla Gen Z

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il cane “chill guy” ha improvvisamente conquistato TikTok e di rimando le altre piattaforme social: personaggio dal look casual e sguardo furbo, il meme è diventato simbolo di un atteggiamento rilassato verso la vita e le relazioni. Il cane, ideato oltre un anno fa, rappresenta un alter ego noncurante e disinteressato alle pressioni sociali: dopo essere stato “adottato” soprattutto dai giovanissimi, è diventato popolare tra tutti e spesso utilizzato con ironia in molte situazioni.

Il cane “Just a chill guy” su TikTok

L’origine del meme “chill guy” risale all’ottobre 2023, quando l’illustratore @PhillipBankss lo ha condiviso su X. Nelle sue prime versioni, il cane veniva utilizzato per rappresentare un atteggiamento distante dalle pressioni, che non si preoccupa di nulla e chiede agli altri di lasciarlo vivere in pace.

Successivamente, il meme ha “preso vita” comparendo in video musicati o addirittura parlati, in cui viene doppiato tramite l’intelligenza artificiale dalla voce di Brian, il cane personaggio della serie “I Griffin”, peraltro molto somigliante ad esso.

Con il passare del tempo, rappresentando sempre un personaggio in cerca di tranquillità e in perenne rifiuto di qualunque pressione sociale, il trend ha perso la sua connotazione esclusivamente maschile, diventando popolare tra tutti, senza distinzione di genere.

Il significato del meme

Alcuni hanno visto in questo meme una sorta di appello nascosto, un riflesso della salute mentale degli uomini, un tema spesso trascurato. Secondo questa interpretazione, il “chill guy” rappresenta l’aspirazione a sfuggire alle pressioni sociali e alle aspettative altrui, che spesso risultano incomprese.

Il meme incarnerebbe quindi una reazione a una realtà in cui molti uomini si sentono mal interpretati nelle loro intenzioni e necessità.

Tuttavia, il cane è soprattutto una caricatura ironica, in cui le sue parole si adattano a situazioni paradossali. L’immagine del personaggio dal sorriso furbo, quindi, diventa simbolo di un atteggiamento sfacciato e di un’indifferenza che cambia forma a seconda dell’uso.

La Gen Z vuole “essere chill”

La parola “chill” è diventata da tempo estremamente popolare nel linguaggio giovanile contemporaneo, evolvendo dal suo significato originario legato alla temperatura o al rilassamento, per rappresentare un atteggiamento di calma e serenità.

Oggi, essere “chill” significa essere tranquilli, senza preoccupazioni, e affrontare la vita con uno spirito rilassato. Spesso utilizzato per descrivere sia lo stato d’animo che le situazioni sociali informali, il termine è sinonimo di una vita vissuta senza stress, cercando di evitare il caos quotidiano.

La diffusione di “chill” riflette inoltre la crescente attenzione verso il benessere emotivo e l’autocura tra i giovani, che cercano di gestire lo stress in modo positivo. Inoltre, rappresenta l’apertura mentale e l’inclusione, valori importanti nella cultura giovanile, e si collega alla cultura dei social media, dove l’ideale di una vita “chill” è spesso esibito come obiettivo da raggiungere.