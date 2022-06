Bimbo di 5 anni muore in auto sotto il sole: la mamma era impegnata per la festa della sorellina

Tragedia in Texas, dove un bimbo di 5 anni è morto lunedì dopo essere stato lasciato in auto, sotto al sole cocente, mentre la famiglia del piccolo si preparava a celebrare la festa di compleanno della sorellina. Secondo quanto ha riferito lo sceriffo della conte di Harris, citato da Nbc News, il bambino è rimasto in macchina per due o tre ore e quando i soccorsi sono giunti sul luogo, per lui non c’era più nulla da fare.

Bimbo di 5 anni morto in auto sotto il sole, tragedia in Texas

Stando a quanto riferito in un post su Facebook da Ed Gonzalez, sceriffo della conte di Harris, la madre era tornata a casa con entrambi i bambini a bordo dell’auto. Il piccolo di 5 anni era “legato a un seggiolino di sicurezza per bambini nella parte posteriore”.

La sorella maggiore, di 8 anni, è scesa autonomamente dal veicolo e la madre “ha pensato che anche l’altro bambino fosse fuori”, ha riferito sempre Gonzalez.

La famiglia si stava preparando ad allestire la festa di compleanno della sorella

Il bimbo però non è riuscito a slacciare da solo la cintura ed è rimasto in auto mentre la famiglia si apprestava a celebrare la festa di compleanno della sorella maggiore. Dopo circa due o tre ore, la mamma si è accorta che il piccolo era scomparso e ha iniziato a cercarlo.

Dopo essere corsa verso l’auto parcheggiata, ha trovato al suo interno il bambino, ma lui era privo di sensi. L’ufficio dello sceriffo ha detto che il bambino è stato dichiarato morto sul posto.

Sono in corso delle indagini sul caso, ma l’ipotesi è che il bambino non sia riuscito a slacciare da solo la cintura, forse perché l’auto era a noleggio e il piccolo non aveva familiarità con quel sistema di allaccio.