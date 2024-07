Lasciano il cane in auto a Gorizia sotto al sole per l'aperitivo, denunciati: animale salvato dai passanti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una coppia di turisti stranieri è stata denunciata a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, per aver lasciato il proprio cane domestico in auto nelle ore più calde per prendere un aperitivo.

Cane abbandonato in auto a Gorizia

Un passante nella città di Gorizia ha notato, durante il pomeriggio del 25 luglio, un cane chiuso all’interno di un’automobile parcheggiata al sole, con soltanto i finestrini leggermente abbassati e nessuno in vista.

L’uomo ha deciso di chiamare il numero di emergenza 112 al quale hanno risposto i carabinieri, che sono intervenuti per liberare l’animale dall’abitacolo dell’auto, che aveva ormai raggiunto una temperatura troppo alta.

Le forze dell’ordine hanno quindi iniziato a cercare i proprietari dell’auto, trovandoli circa un’ora dopo l’intervento in un locale della città non lontano da dove era parcheggiata la loro auto, mentre facevano aperitivo.

Padroni denunciati

A seguito dell’identificazione dei turisti proprietari della macchina e del cane, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia per abbandono e maltrattamento di animale nei loro confronti.

L’unica accortezza che i due avrebbero adottato per assicurarsi che il loro animale domestico non soffrisse il caldo, i finestrini dell’auto leggermente abbassati, non è stata ritenuta sufficiente dalle forze dell’ordine per scusarli dalla loro condotta.

Questa stessa circostanza ha anche permesso ai carabinieri di escludere che l’abbandono del cane all’interno dell’auto sia stato una dimenticanza da parte dei due turisti. Si trattava quindi di un atto volontario.

Pochi giorni fa a essere dimenticata in auto, invece, era stata una bimba.

Il cane affidato a un veterinario

Subito dopo essere stato estratto dall’abitacolo dell’auto in cui era stato abbandonato, il cane dei due turisti è stato reidratato per permettergli di raffreddare il proprio corpo surriscaldatosi a causa della temperatura raggiunta dalla vettura lasciata al sole.

Le forze dell’ordine hanno poi contattato uno studio veterinario a cui affidare l’animale in modo che le sue condizioni di salute potessero essere valutate da un professionista e, in caso di bisogno, potesse ricevere le dovute cure.

In seguito il cane abbandonato dai suoi padroni all’interno dell’auto è stato affidato a un centro specializzato per le cure agli animali domestici dove si trova tutt’ora per recuperare dal calore che si è trovato costretto a sopportare.