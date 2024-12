Chi è Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis che si è dimesso: stipendio record e liquidazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dimissioni con effetto immediato e terremoto in Stellantis: l’amministratore delegato portoghese Carlos Tavares lascia il suo incarico. L’uomo più pagato al mondo nel settore delle automobili si defila. Si mormora che percepirà una maxi liquidazione da decine di milioni di euro. In particolare si parla di una buonuscita pari a circa 100 milioni.

Stellantis, chi è Carlos Tavares: carriera

Chi è Carlos Tavares? Nato nel 1958 a Lisbona, oggi ha 66 anni. Prima di sbarcare nel 2021 nell’universo della fondazione di Stellantis, ha ricoperto altre svariate cariche di prestigio.

Nel gennaio 2014 è entrato in Groupe Psa. Poco dopo, a marzo, ne è divenuto presidente del Consiglio di Gestione. Dal 2011 al 2013 ha offerto la sua professionalità, nel ruolo di Chief Operating Officer, alla casa automobilistica Renault.

Fonte foto: ANSA Il manager Carlos Tavares

Dal 2009 è stato inoltre Executive Vice President, Presidente del Management Committee Americas e Presidente di Nissan North America (il suo ingresso in Nissan è datato 2004). Fino a dicembre 2022 è anche stato membro del Consiglio di Amministrazione della European Automobile Manufacturers’ Association (Acea).

Dimissioni da amministratore delegato: stipendio e liquidazione

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la liquidazione del top manager potrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di euro. Una cifra enorme ma non inaspettata se si considera lo stipendio percepito. Il reddito del 66enne portoghese nel 2024 è stato di 37 milioni.

Tavares: gli slogan nelle mail e le riunioni lampo

Chi ha avuto a che fare con Tavares lo descrive come un uomo di basso profilo, pragmatico e dai modi a volte ‘brutali’. Non nei rapporti con le persone, ma per quelli usati nelle scelte a livello imprenditoriale.

Si racconta che quando lavorava per la Renault come dg avesse la consuetudine di concludere le mail con slogan motivazionali. Ad esempio era solito piazzare un “Let’s win” (“Vinceremo”) oppure un “Keep on fighting” (“Continuiamo a combattere”).

Lui stesso si è definito in passato un “maniaco delle performance”, con il pallino della gestione del tempo. Chi ci ha lavorato assieme ha narrato che dorme poco, che si cronometra e che cerca il più possibile di tagliare ogni cosa superflua. Infatti non ama perdersi in lungaggini e le sue riunioni, quasi sempre, durano al massimo 25-30 minuti.

Lungo la sua esperienza in Stellantis ha avuto diversi scontri anche con la politica. Particolarmente rumorosa, ad esempio, la sua audizione in Parlamento lo scorso 11 ottobre. L’intervento attirò sul manager portoghese tante critiche pronunciate da diversi leader.