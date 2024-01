Nuovi avvistamenti Ufo a Miami in Florida: il video delle strane luci dopo il presunto alieno di 3 metri

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Continuano gli avvistamenti di ufo e alieni a Miami, in Florida. Dopo l’episodio diventato virale intorno a Capodanno, con il video in cui sarebbe stato catturato un presunto alieno alto 3 metri intento a girovagare per la città, sono comparsi sui social dei nuovi video riguardanti strane luci nel cielo della città americana. Nell’attesa di una possibile spiegazione per i fenomeni immortalati dalle videocamere, si fa la conta degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati negli Stati Uniti, con un nuovo record toccato nell’anno appena concluso, il 2023.

Il video degli avvistamenti ufo sopra Miami

Fra sabato 6 e domenica 7 gennaio, i social sono stati nuovamente inondati di presunte “prove” video della presenza di Ufo, ovvero oggetti volanti non identificati, nei cieli di Miami, in Florida.

Nel video in questione, che sarebbe stato registrato nei pressi di un centro commerciale cittadino, si nota un gruppo di tre dischi molto luminosi compiere numerose evoluzioni in volo, difficili da spiegare con la presenza di un velivolo conosciuto.

Le immagini, che durano alcuni minuti, mostrano le luci volteggiare nel cielo notturno di Miami mentre talvolta si uniscono in una luce più grande, oppure si separano nuovamente in tre dischi luminosi più piccoli.

Il presunto alieno di 3 metri

L’attenzione degli appassionati di ufologia nell’area di Miami ha iniziato a intensificarsi soprattutto dopo l’episodio di Capodanno, momento nel quale un presunto alieno alto circa 3 metri sarebbe stato immortalato mentre si spostava fuori dal Bayside Marketplace.

Il video in questione mostrerebbe, in questo senso, un’ombra piuttosto sospetta che farebbe pensare a una creatura ultraterrena. Tuttavia, a smentire la notizia e classificarla come vera e propria bufala ci ha pensato la polizia di Miami.

La smentita della polizia

È noto come negli Stati Uniti il tema degli Ufo sia molto sentito, al punto di portare il Pentagono ad assumere un progressivo atteggiamento di apertura verso i curiosi. Ma in questo caso, “non c’erano alieni, UFO o ET” come ha sottolineato la polizia nella giornata di venerdì 5 gennaio.

“È l’ombra di una persona che cammina. Se si guarda l’inizio della clip, è possibile vedere la persona in fondo all’ombra” ha chiosato l’agente Michael Vega. “Se ci fosse qualche creatura, io e gli altri ufficiali avremmo tirato fuori le armi mentre ci nascondevamo dietro le nostre macchine.”

I dubbi di chi ha voluto credere alla versione dell’alieno erano in parte dovuti alla massiccia presenza della polizia nella zona, testimoniata dal video. Una situazione spiegata, però, dalla necessità di gestire i disordini provocati da un gruppo di giovani, circa una cinquantina, che aveva dato avvio a una lite nel centro commerciale.