Stefania Proietti vince le elezioni in Umbria, il Pd sorride e Renzi provoca: le parole dopo il successo

Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alle elezioni regionali, è la nuova presidente dell’Umbria, superando la sfidante Donatella Tesei del centrodestra. Secondo YouTrend, l’avanzamento di Proietti risulta decisivo, anche in sezioni inizialmente favorevoli al centrodestra. Fra i primi a esultare per il successo della candidata, oltre al Pd, anche Matteo Renzi, leader di Iv, che ha sottolineato la vittoria con un post “pungente” su X.

Vittoria in Umbria per Stefania Proietti, gioia Pd

Il divario fra Stefania Proietti, sostenuta dal centrosinistra, e Donatella Tesei del centrodestra è insormontabile: lo sostiene YouTrend, che annuncia la sfidante come nuova presidente dell’Umbria dopo le elezioni regionali.

I dati testimoniano come anche in sezioni tradizionalmente più favorevoli al centrodestra, Proietti ha ribaltato i risultati: mentre alle europee il centrodestra vantava un +4% nelle stesse aree, ora Proietti guida con un +4,5%. L’analisi indica quindi un ritorno al passato nella regione, storicamente più incline a posizioni di centrosinistra.

Il tweet di Matteo Renzi e la stoccata

Fra i primi a complimentarsi con Stefania Proietti c’è Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Renzi si è congratulato con la neo presidente umbra e con Michele De Pascale, che ha trionfato in Emilia-Romagna, approfittando per lanciare una provocazione.

“Complimenti a Michele De Pascale e a Stefania Proietti” ha scritto Renzi su X. “Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica oggi”.

Il commento di Giorgia Meloni

Sono arrivate nella serata di lunedì anche le congratulazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un tweet, la premier ha augurato buon lavoro a Stefania Proietti, con l’auspicio di costruire una collaborazione che vada oltre le divergenze politiche.

Ponendo come obiettivo per la nuova amministrazione la gestione delle sfide comuni e l’impegno per il benessere collettivo, Meloni ha ringraziato inoltre Donatella Tesei per l’impegno profuso durante la campagna elettorale.

Le prime parole di Stefania Proietti da Governatrice

Al comitato elettorale sono dunque giunte le prime parole di Stefania Proietti da presidente eletta in Umbria. “Hanno vinto i cittadini, la speranza contro la sopraffazione e contro chi sputa in faccia alla gente” ha affermato Proietti, che ha poi ringraziato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per i complimenti che sanciscono una “vittoria inequivocabile” condivisa con tutto il comitato.

Mentre alla pronuncia del nome della premier i presenti fischiavano, Proietti ci ha tenuto a ricordare che “abbiamo votato con la Costituzione in mano” anche “contro la violenza verbale. Non ho il cellulare ora con me, non so se Tesei mi abbia chiamato” ha poi chiarito.

Chi è Stefania Proietti, presidente dell’Umbria

Dal 2016 sindaca di Assisi, Stefania Proietti riporta quindi l’Umbria sotto l’egida del centrosinistra, scalzando la Lega dopo il mandato di Donatella Tesei. La neo presidente ha conquistato più del 50% delle preferenze, distanziando di almeno due punti la sua avversaria uscente.

Ingegnere meccanico specializzata in energia e cambiamenti climatici, è una figura indipendente dai partiti, scelta come soluzione per costruire ponti tra le forze progressiste, come Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Legata profondamente alla spiritualità francescana di Assisi, mantiene relazioni solide con la Conferenza Episcopale Italiana e il Vaticano, anche se alcune sue posizioni (come le critiche verso il sostegno militare all’Ucraina e la contrarietà all’aborto sul piano personale) hanno suscitato discussioni all’interno della coalizione.