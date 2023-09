Il Pentagono lancia un sito sugli Ufo con foto, video e informazioni inedite: chi può accedervi e come

Il Pentagono ha deciso di lanciare un nuovo sito internet allo scopo di fornire tutte le informazioni possibili desecretate sugli Ufo.

Cosa ci sarà sul sito sugli Ufo del Pentagono

Sul nuovo sito internet lanciato dal Pentagono saranno a disposizione video e fotografie, oltre alle risposte alle domande più comuni su questi fenomeni.

“Siamo impegnati alla trasparenza”, hanno assicurato le autorità americane in alcune dichiarazioni riportate da ‘TgCom24’.

Fonte foto: ANSA Una foto di un oggetto volante non identificato scattata il 26 giugno 2023 a Genova e diffusa dal Cufom, centro ufologico mediterraneo.

Chi potrà accedere al sito sugli Ufo del Pentagono

Il sito sugli Ufo lanciato dal Pentagono sarà accessibile al personale militare o di altre agenzie del governo. Non solo: anche gli utenti civili potranno accedervi, ma non potranno postare le loro segnalazioni.

Come accedere al nuovo sito sugli Ufo

Il nuovo sito internet sarà a tutti gli effetti la pagina ufficiale per le relazioni pubbliche dell’All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro), il nuovo ufficio del Pentagono che è stato incaricato di tentare di fare luce sulla vasta mole di materiale documentale relativa agli avvistamenti di presunti Ufo.

Allo stato attuale, il sito internet, che è raggiungibile all’indirizzo www.aaro.mil, è ancora in costruzione.

Cosa sono gli Ufo

La parola “Ufo” è una sigla che sta per “Unidentified Flying Object” (“oggetto volante non identificato”) e che, come riporta l’enciclopedia Treccani, sta a indicare oggetti volanti, veri o presunti tali, di natura non precisabile, rilevati visivamente (la maggior parte) o strumentalmente (per esempio mediante radar).

Ufo in Italia: i dati del Cun

Secondo le ultime statistiche pubblicate dal Centro ufologico nazionale (Cun), nel 2022 le segnalazioni di Ufo ritenute “attendibili” sono state pari al 20/25%.

Nei mesi di luglio e agosto si è registrato un incremento di segnalazioni. Diciannove gli avvistamenti a luglio e quasi il doppio, 35, nel mese di agosto. La regione in cui si sono visti più Ufo è la Lombardia con 25 casi, seguita dal Lazio e dall’Emilia Romagna. In Lombardia a primeggiare è la città di Milano, con 10 oggetti non identificati segnalati, davanti a Brescia (6 segnalazioni) e a Bergamo (3).

In Italia, Milano è seconda solo a Roma, dove le rilevazioni nel 2022 sono state 14. In Italia il podio è completato, dopo Milano, dalla città di Torino.