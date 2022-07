'Ndrangheta, il boss Rocco Morabito estradato dal Brasile atterrato a Roma: deve scontare 30 anni di carcere

Estradato dal Brasile, il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, 56 anni, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, è atterrato all’aeroporto di Roma-Ciampino nella mattina di oggi, mercoledì 6 luglio. Deve scontare una pena definitiva di 30 anni di carcere.

Rocco Morabito, l’arresto in Brasile

A lungo latitante, il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito era stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana nel corso di un’operazione congiunta con i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria, con la collaborazione delle agenzie federali statunitensi Dea e Fbi.

Morabito era stato localizzato e catturato a João Pessoa mentre era insieme a un altro latitante di ‘ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Ora, concluse le procedure di estradizione dal Brasile, il boss è tornato in Italia: lo aspetta il carcere in regime di 41 bis.

Chi è Rocco Morabito

Calabrese, classe 1966, considerato uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, Morabito era partito dal piccolo paese di Africo fino a diventare il re dei broker della cocaina. Con stretti rapporti con i narcos sudamericani, gestiva ingenti traffici di droga verso l’Europa e gli Stati Uniti.

Dai bunker ipertecnologici nella sua villa di Africo fino agli affari a Milano, il 56enne boss viveva da anni in latitanza in Sudamerica, dove gestiva il traffico di droga delle cosche calabresi.

Condannato a 30 anni di reclusione nel 1994 per associazione di tipo mafioso e traffico di droga, Morabito era fuggito alla cattura e dal 1995 era inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi d’Italia facenti parte del “Programma speciale di ricerca” del Ministero dell’Interno.

Rocco Morabito era stato arrestato in Brasile il 25 maggio 2021

L’arresto e l’evasione dal carcere in Uruguay

Dopo oltre vent’anni di latitanza, Rocco Morabito era stato arrestato in Uruguay il 3 settembre 2017. In attesa di essere estradato in Italia però, era riuscito a evadere dal carcere con un piano da film il 24 giugno 2019.

Dopo aver finto un malore, il boss era stato trasportato in infermeria, dove aveva incontrato altri tre detenuti con i quali aveva studiato il piano per l’evasione. Insieme erano saliti sul tetto dell’edificio, per saltare in un vicino condominio e far perdere le loro tracce, anche grazie a una ricca rete di contatti all’esterno.