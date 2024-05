Multa da 150 milioni a Ryanair, easyJet, Volotea e Vueling: la Spagna contro i bagagli a mano a pagamento

In Spagna il ministero del Consumo ha inflitto una multa, per un totale di 150 milioni di euro, a 4 compagnie aeree. Si tratta di Ryanair, easyJet, Volotea e Vueling. Nel mirino delle autorità iberiche c’è l’abitudine di far pagare il bagaglio a mano da inserire in cappelliera e tutta una serie di altre ancillaries revenues, tutti quei servizi aggiuntivi che le compagnie aeree low cost offrono dietro pagamento.

In Spagna multe per 4 compagnie aeree

Tutto è nato da un’azione legale presentata dalle associazioni dei consumatori. Dopo mesi di istruttoria, il ministero spagnolo ha infine deciso di sanzionare le 4 compagnie per aver violato i diritti dei passeggeri.

Fra i motivi che hanno portato alla maxi sanzione, c’è l’aver fatto pagare il bagaglio a mano più grande, la scelta dei posti e la stampa della carta d’imbarco e non avere permesso di pagare in contanti ai banchi del check-in o per l’acquisto degli articoli a bordo.

Esultano le associazioni dei consumatori

Le associazioni dei diritti dei consumatori spagnole Ocu e Facua avevano contestato le pratiche delle 4 compagnie aeree a partire dal 2018. Il ministero ha avviato la sua indagine nel 2023. L’Ocu spera ora, come dichiarato in una nota, che anche in altri Paesi dell’Unione europea si segua l’esempio spagnolo.

Annunciato ricorso contro la multa

Ala, l’associazione spagnola delle compagnie aeree, ha contestato la decisione del ministero del Consumo. Secondo Ala la maxi multa violerebbe le regole del mercato unico dell’Unione Europea e la libertà delle compagnie di fissare i propri prezzi.

“Difendiamo il diritto del consumatore di scegliere la migliore opzione di viaggio”, ha dichiarato in un comunicato Javier Gandara, presidente dell’Ala.

Secondo l’associazione, la decisione del governo spagnolo avrà come unico effetto quello di spingere le compagnie aeree ad aumentare il prezzo base dei biglietti. Ala stima che ad essere penalizzati saranno quei passeggeri (il 40% del totale) che scelgono di viaggiare senza bagaglio a mano da inserire in cappelliera.

Ala, che riunisce le compagnie che gestiscono l’85% del traffico aereo spagnolo, ha annunciato che farà ricorso.