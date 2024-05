Allarme bomba a bordo di un aereo Eurowings da Colonia a Olbia, controlli dopo l'atterraggio in aeroporto

Paura ad alta quota. Mercoledì 29 maggio un aereo Eurowings, partito da Colonia e diretto a Olbia, avrebbe ricevuto la segnalazione di una presunta bomba a bordo. Dopo l’allarme, l’atterraggio è avvenuto senza problemi, ma il Boeing non è ripartito – come avrebbe dovuto – per fare ritorno in Germania, ma è stato fatto evacuare, restando fermo in un piazzale dell’aeroporto, sottoposto ai controlli da parte degli agenti della Polaria e degli artificieri dei carabinieri.

L’aeroporto di Olbia resta aperto, nessun volo ritardato o dirottato

Nessun volo da e per lo scalo Costa Smeralda è stato per ora ritardato o dirottato.

L’aeroporto risulta regolarmente aperto.

Fonte foto: ANSA Uno degli aerei della Eurowings

Un episodio simile in India poche ore prima

Il giorno prima dell’episodio di Olbia, uno simile è avvenuto in India.

“Questo aereo esploderà tra 30 minuti”, il messaggio trovato in una toilette dell’aereo della compagnia IndiGo in partenza dalla capitale dell’India, Nuova Delhi, ed evacuato prima delle operazioni di decollo.

In quel caso, i 176 passeggeri sono stati fatti allontanare senza incidenti o danni.

In seguito all’ispezione di squadre speciali e degli artificieri, l’allarme bomba si è rivelato falso.