La previsione di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata

Chiara Ferragni andrà a processo per truffa continuata e aggravata. La Procura di Milano ha notificato la citazione diretta a giudizio a tutti gli indagati per il Pandoro Gate e per la vicenda legata alle uova di Pasqua. “Non ho mai creduto che l’aspetto penale della questione fosse particolarmente rilevante, soprattutto nel caso Ferragni”, ha commentato in merito Selvaggia Lucarelli, intervenuta per dire la sua. La giornalista ha spiegato che, a suo avviso, è probabile che entro la fine del 2025 l’influencer venga considerata innocente dal tribunale, ma non “dal popolo”.

La previsione di Selvaggia Lucarelli sul processo per truffa aggravata

“Alcune cose non sono ancora chiare – ha scritto Lucarelli in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano -. ad esempio, nell’atto della Procura non è presente alcuna parte offesa”.

L’avvocato Marco Ramadori, membro del consiglio di presidenza del Codacons, ha confermato alla giornalista e scrittrice che “i nostri assistiti hanno ritirato le querele, tutti. Il rinvio a giudizio ha stupito anche noi“.

Le parole sullo stigma sociale e sul disastro finanziario

L’autrice del libro Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez (PaperFIRST, 2024) spiega come in realtà, leggendo il decreto di citazione diretta a giudizio, emerga che viene contestata una aggravante – la minorata difesa – in grado di rendere il reato procedibile d’ufficio (si procede, quindi, senza la necessità che la persona offesa sporga querela).

“Come ho scritto più volte – prosegue l’articolo sul giornale diretto da Marco Travaglio – non ho mai creduto che l’aspetto penale della questione fosse particolarmente rilevante, soprattutto nel caso Ferragni. (…) E penso che lo stigma sociale (nonché il disastro finanziario delle sue società) che da più di un anno affliggono Ferragni bilancino sufficientemente il beneficio del “ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica” evidenziato dalla Procura”.

Lucarelli conclude quindi spiegando come, al momento, sia “più probabile che entro la fine del 2025 Ferragni venga considerata innocente dal tribunale” che non “dal popolo“.

Chiara Ferragni a processo

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio, Chiara Ferragni è stata ufficialmente rinviata a giudizio. L’imprenditrice ha infatti ricevuto la notifica sul processo che riguarda i casi Pandoro e uova di Pasqua.

Il procedimento, che la vedrà imputata per truffa aggravata, prevede una fase pre-dibattimentale in data 23 settembre 2025.

“Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno – ha commentato l’influencer di Cremona -, dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza”.

Oltre a Ferragni, sono stati rinviati a giudizio anche l’ex manager Fabio Damato, Alessandra Balocco e Francesco Cannillo (rappresentante di Dolci Preziosi): tutti per truffa aggravata.